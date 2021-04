"Estoy bastante cabreado, nos sentimos muy perjudicados"

Paco López ha hablado claro en sala de prensa. El entrenador del Levante ha reconocido "sentirse muy perjudicado" por el calendario. Y es que los granotas se enfrentan este viernes al Huesca solo 48 horas después de que Bardhi jugara contra Alemania con Macedonia del Norte. Partido en el que tuvo una gran actuación y además dieron la campanada ganando a los germanos.

No obstante Paco López ante los problemas de lesiones de esta temporada ha pedido "darle una vuelta" a los calendarios para evitar esta situación. Más allá del evidente enfado por el riesgo de lesión que tendrá Bardhi, el técnico de Silla ha destacado en varias ocasiones la idea de "jugar al máximo" proque el Huesca es un equipo "alegre y dinámico" pese a estar abajo en la tabla.



"Es verdad que Dani Gómez jugó poco tiempo y llega bastante más fresco que Bardhi, que jugó ayer contra Alemania. Estoy bastante cabreado porque no tienen en cuenta, no sé quiénes son los responsables; federaciones, los que hacen los calendarios, pero nos sentimos y me siento muy perjudicado, pero mucho. Porque una jugador de la importancia como Bardhi no es normal que en 48 horas con un viaje por medio tengamos un partido tan importante y que no podamos disponer de él, porque es imposible que recupere. Estará para entrenar, eso es decir mucho, para salir y ver a los compañeros. Y es imposible recuperar para mañana por la noche. A quien corresponda le tienen que dar una vuelta, tanto las federaciones como los que hacen nuestro calendario. Ojalá no se vuelva a repetir, pero sí, estamos muy perjudicados y más con las lesiones que tenemos en esa posiciones. Es lo que hay y trataremos sacar el mejor once posible"



"Sí, sí. Si no viene con molestia importante o lesión, en convocatoria va a entrar. Más claro no puedo ser. Bardhi está siendo un futbolista importantísimo para nosotros en los últimos partidos desde el inicio. La exigencia que tiene jugar en Primera con todo lo que viene y de donde viene pues es imposible recuperarlo. Ya veremos para cuántos minutos está y siempre con el 'uy' en el cuerpo con el riesgo de lesión. Es la realidad porque no terminas de recuperar bien. No solamente por el partido de Alemania, el que juega tres días antes. Lleva tres partidos en una semana más el que jugó contra el Betis con nosotros y ya venía de lesión. Hay que tener muchísimo cuidado por eso mi cabreo y mi enfado"

"Es verdad que pese a ir último está prácticamente a un partido y medio de la salvación. El siguiente partido juega contra el Elche, es un equipo que aunque parezca un tópico, que no merece estar ahí, es una realidad yo en los últimos partidos veo un equipo muy alegre, que llega con muchísima gente arriba a finalización. No es fácil neutralizar la idea con tres centrales que tienen, pese a estar último en la clasificación está muy vivo por puntos y por sensaciones. Si no estamos al máximo nivel lo vamos a tener complicado".



"Pacheta le ha dado mucha alegría y dinamismo al equipo. No parece que vaya donde está clasificado. No solo por las sensaciones sino por la alegría y lo que arriesgan jugando. En ese sentido le ha dado al Huesca de un atrevimiento que no es fácil verlo en equipos que están abajo en la clasificación. Yo también pienso que van bien al espacio con jugadores como Rafa Mir, dinámicos como Ferreiro... Es la verdad, a mí el Huesca me está gustando muchísimo como está jugando. Con Míchel empató muchos partidos que podía haber ganado. Está muy igualado estoy no te puedes fiar de ninguno. Tienes que dar el máximo de tu nivel en cada partido y eso es lo que tenemos que hacer si queremos ganar el partido".



"Sí hemos hablado esta semana, el mensaje en el vestuario es que nos quedan 10 partidos, 10 finales. Cada partido tiene que ser una final y tenemos que dar nuestro máximo nivel. La idea es ir a por los 10 partido. En primera división para ganar cualquier partido tienes que dar tú máximo nivel. No somos el Madrid, el Barcelona o el Atlético. Y aun así se demuestra que o dan su máximo o no es fácil ganar, pues imagínate nosotros.



"Radoja y Postigo van a entrar en convocatoria y tienen sus posibilidades de entrar, sino de inicio durante el partido. Lo importante es que los tenemos ya para ayudarnos. Melero y Campaña todavía es pronto y necesitan más entrenamientos con el equipo".



"Está entrenando con absoluta normalidad. Tuvo sus minutos contra la Real Sociedad... lo importante es que esté para ayudarnos cuando el equipo lo necesite".



"Son musculares y ya sabéis las precauciones que tenemos al dar un tiempo estimado de recuperación. No parecen que sean lesiones importantes de larga duración, pero siempre con el interrogante de que si no se cura bien, soy muy traicioneras y ya lo estamos viendo. No parecen lesiones como la de Melero, Radoja o la de Campaña. Vamos a ver cuándo los podemos recuperar. Las noticias que tenemos no parece que sea mucho"



"Entiendo que influyen muchísimas cosas. No hay una sola causa o factor, pero evidentemente en cuanto termine la temporada le tenemos que dar una vuelta todos, pese a tener en cuenta la exigencia del calendario, la pandemia... tantas y tantas causas, pero trataremos en lo que dependa de nosotros del cuerpo técnico y servicios médicos, tratar de que pase cuanto menos mejor. Te repito a veces es muy difícil analizar que haya una sola causa por lo que vienen estas lesiones"

"Entiendo lo de los entornos hay que saber convivir con eso. Lo importante es lo que hablemos en el vestuario, Dani y Aitor. Dani sabe perfectamente la confianza que tenemos en el, su situación, su situación en verano, durante y la actual. No cabe ninguna duda que tenemos un portero de nivel, de garantías con 24 años recién cumplidos y que es un portero de presente y de futuro, pero trataremos de cuidarlo y de pensar en su progresión y en su mejora.