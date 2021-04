"El que crea que esto está hecho está equivocado"

Quien crea que el equipo ya está salvado no está en lo cierto. Ni los últimos minutos ante el Betis en el Villamarín previos al parón ni el duelo ante el Huesca pueden repetirse de nuevo y eso es algo que reconoció Morales tras el encuentro. Eso sí, el '11' asegura que no fue un problema de actitud. "Igual falta de concentración. Ellos iban a esperar que jugaramos por dentro, robar y salir a la contra. Es una de sus armas que más utilizan con Sandro y con Rafa. Lo han sabido aprovechar. El que se crea que esto está hecho está equivocado. Tenemos que llegar a los 40 a 41 puntos", explicó el Comandante, quien tampoco estuvo bien en la presión a David Ferreiro en el 0-1.

En cualquier caso, Morales analizó el duelo ante el Huesca y el del Betis con matices diferentes. "Es verdad que el día del Betis estuvimos más acertados y llegamos más. Hoy aunque teníamos más balón no hemos sabido hacerlo. Ellos en dos-tres despistes han sabido hacerlo. Si concedes... ellos han sido muy efectivos", señaló el jugador, quien destacó al final, en el fútbol "si das una mínima oportunidad a cualquier rival y tu no estás acertado no se pueden sacar los partidos adelante".

Por su parte, Morales pidió al equipo una reacción en el futuro. "El camino es el que hemos demostrado en otros partidos contra equipos mejores. Tener la misma concentración contra rivales que a priori estén por debajo de nosotros, pero no quiere decir que sean peores que nosotros. Ellos han estado más acertados. Le damos la enhorabuena y a mejorar", aseguró el Comandante, quien tampoco tuvo su día, como el resto de compañeros, en el encuentro ante el Huesca.