Huesca, primera de las diez finales para el Levante

El Levante recibe este viernes al Huesca en el Ciutat de València en un partido clave para los visitantes, ya que arrancan las últimas diez jornadas de la Liga en la última plaza y con la obligación de empezar ya su remontada para evitar el descenso a Segunda División. Con opciones muy remotas de clasificarse para jugar la próxima temporada en competición europea, el Levante aspira en este tramo final a quedar lo más arriba posible y no dejarse llevar, ya que está virtualmente salvado.

El entrenador Paco López, muy cabreado por tener que abrir la jornada y tener poco tiempo para descansar con sus internacionales como Bardhi, tiene las bajas por lesión de Nikola Vukcevic y Jorge Miramón y José Campaña y Gonzalo Melero aún no están listos. El técnico valenciano podría recuperar para este encuentro a Sergio Postigo y Nemanja Radoja, tras varias semanas fuera de la convocatoria por sendas lesiones musculares, y a Rubén Rochina, que se perdió el partido ante el Real Betis por unas molestias.

Sin Miramón, las opciones para el lateral derecho pasan por Coke o Son, mientras que Duarte ya estaría recuperado de sus molestias en la espalda y formaría en el eje de la zaga junto a Rubén Vezo. Pese a que Paco López contaría en la convocatoria con Radoja es poco probable que sea titular, así que Malsa parte con ventaja para estar en el once inicial junto a Rochina, que sólo habría entrenado una vez con sus compañeros tras jugar tres partidos con Macedonia. Paco López podría aprovechar la inercia goleadora de Dani Gómez, que marcó dos goles con España sub 21, y colocarlo junto a Roger en ataque y que Morales ocupe la banda izquierda en el centro del campo. El macedonio Bardhi también viene como un tiro, si bien podría entrar desde el banquillo.



La situación del Huesca

El Huesca, con las ausencias del delantero Javier Ontiveros, lesionado en un hombro en un entrenamiento, y de Gastón Silva, dos bajas de larga duración, buscará dar la sorpresa en Valencia porque sumar los tres puntos supondrían el carburante necesario para seguir pensando en llegar a las jornadas finales con opciones de salvación. José Rojo "Pacheta", entrenador del conjunto altoaragonés, no cambia de discurso desde que llegó al Huesca y sigue creyendo y apostando tanto por el sistema de juego que pone en práctica en todos los partidos como por los mismos jugadores en prácticamente en todas las alineaciones y cambios durante los encuentros.

Por ello, para el encuentro ante el equipo levantinista, no parece que vaya a haber cambios respecto al último partido que jugó en casa ante el Osasuna y que se saldó con un frustrante empate para el Huesca ya que no le vale nada más que sumar de tres en tres, por lo que este viernes querrá recuperar los dos puntos perdidos ante el conjunto pamplonica.Todo apunta a que Andrés Fernández seguirá bajo los palos y la defensa podría volver a ser la misma que ante el Osasuna al haberse recuperado el central Denis Vavro, que se tuvo que retirar por molestias físicas durante el partido ante el equipo navarro.En el centro del campo es donde podría haber alguna novedad con la duda de si jugará Doumbia o Ferreiro, y también al estar ya recuperado Pedro Mosquera aunque la falta de ritmo, ya que no ha jugado desde mediados de enero, podría dejarlo fuera al menos inicialmente.



Alineaciones probables Levante-Huesca