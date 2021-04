Gonzalo Melero vuelve a estar disponible para Paco López tras dos semanas fuera y ha valorado su vuelta al trabajo con el grupo: "Bueno, muy bien. Muy contento de volver a estar con mis compañeros, físicamente estoy muy bien, no tengo ninguna molestia en la zona de la lesión. Muy contento de volver a sentirme futbolista. A ver si puede ser este sábado y si no la semana que viene, pero feliz de volver al grupo".

Melero se refirió al objetivo colectivo ahora de intentar quedar entre los diez primeros: "Una pena el momento de la lesión. Creo que el equipo estaba metido en las dos competiciones, pero no he podido estar con ellos dentro del campo. He estado desde fuera, he sufrido más que cuando juego, en especial el día de Copa que ha sido el partido en el que más he sufrido fuera del campo, y toca aprender también de los momentos que estás fuera del campo y volver con muchas ganas para este mes y medio que queda. Quedan diez partidos de liga que para nosotros son muy importantes para intentar quedar entre los diez primeros".

Respecto al choque de este sábado, afirma que será difícil: "Ipurua es un campo bonito y el equipo tiene ganas de levantarse tras la derrota del otro día. Sabemos que nos van a poner las cosas muy complicadas. Ellos se están jugando la vida y es un campo muy difícil para cualquier equipo. Intentaremos hacer un partido bueno y creo que si lo hacemos vamos a tener muchas opciones de ganar. El vestuario está con ganas de levantarse tras la derrota del otro día porque es una derrota que en casa no nos podemos permitir".