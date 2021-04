"Todos los equipos pasan por altibajos"

La derrota contra el Huesca en casa llegó con una imagen poco habitual en el bando granota y con el equipo reconociendo que no había ofrecido su mejor versión. Así lo hizo el capitán tras el encuentro. Morales fue el primero en reconocer que las cosas no se habían hecho bien y el equipo ha trabado al máximo en la última semana para poder volver de Ipurua con los tres puntos, algo que no ha conseguido el Levante en Primera. "Lo que tratamos es de mejorar y exigirnos. Buscar lo mejor para cada partido. Tratamos de hacer eso. En esta liga casi todos los equipos pasamos por altibajos. Imagínate lo que hablábamos en noviembre-diciembre. Ha habido un momento hace nada que se hablaba de Europa. Eso no me preocupa. El equipo cada partido tiene que dar su mejor nivel y esa es nuestra preocupación", reconoció Paco López, quien destacaba que más allá de objetivos lo importante es recuperar el juego. Además dejó claro que ante el cuadro oscense no hubo problema de intensidad, como demostraron los datos. "He visto al equipo muy bien. Ha hecho una semana sensacional. La semana pasada también la hicieron. Luego llega la competición y el partido e influyen muchos factores. A veces vamos a la intensidad y lo fácil es irnos a un factor. Me parece muy simple ir solo a eso. Entendemos que yendo solo a este factor es equivocado. Contra el Betis por ejemplo también entendimos que hasta el minuto 70 hizo un gran partido", explicó el entrenador granota, quien habló de ausencias como la de Campaña o Vukcevic, sobre la vuelta de Melero y otros jugadores que tienen molestias, como Roger.



Roger

"Él lleva tiempo con un problema de pubis pero lo vamos solventando. Él suele recuperar bastante bien y suele estar para jugar. Los servicios médicos valoraran a final de temporada pero no se ha valorado operar por ejemplo... son molestias que todos los jugadores conviven con eso. No hay un solo jugador que no tenga una pequeña molestia de algo".



Vuelta del '22'

"Melero entra en convocatoria, pero no está todavía para ser titular. Lleva un tiempo fuera y es normal".



Campaña

Lo de Campaña es una pequeña lesión que no es ni lesión. Lo que ocurre cuando llevas mucho tiempo parado por una lesión y vuelves a entrar. Te aparecen sobrecargas. Es lo que ha pasado con él. No quiero hablar de tiempo, pero en un par de semanas le tenemos entrenando otra vez. Son pequeños parones que lleva sufriendo un jugador que lleva tiempo sin entrenar con normalidad.



Rival complicado más allá de la tabla

Más allá de resultados como comentáis... el campo es un factor, pero el Eibar ha hecho cosas muy bien y no han tenido suerte. Hemos visto todos sus partidos y aunque habrán hecho cosas mal para estar ahí abajo, han tenido partidos en los que no han puntuado y tal vez sí hicieron méritos. Sabemos que van a tirar presión alta, son fuertes en las disputas, tienen mucha intensidad en esa pelea... con todos los equipos en primera, los datos de unos y de otros pueden cambiar. Son dinámicas. Vamos a intentar ser nosotros. Intentar superar al rival en todo lo que podamos y ganar el partido. Delante tenemos un rival herido que tiene unas armas muy claras pero complicadas de neutralizar.



¿Frustración con las lesiones?

El sentimiento con las lesiones es que venimos hablando de que todos los equipos las han sufrido. A final de temporada haremos el análisis. Pero cada lesión tiene una lectura diferente. Se han repetido varias musculares. Pero ya hemos hablado de que existen muchas causas.



Vukcevic, ¿qué pasa realmente?

No es que no quiera contestar. Yo me remito al comunicado que sacó el club que es lo que yo sé. Es un problema de espalda que viene de tiempo y que están tratando de solucionar. Vamos a ver dentro de quince días que es lo que se estimó para valorar. Él está mejor. Es un problema de espalda y por el bien de todos... sobre todo de él, hay que solucionarlo.



Momento de forma de Vezo

No entro en valoraciones individuales porque son subjetivas. Todos queremos que los jugadores estén al mejor nivel cada partido. El fútbol no tiene memoria. Tratamos de que todos estén lo mejor posible. Por eso hay una competencia interna. Para mí es lo más importante. Luego hay diferentes factores que influyen



Ausencia de su mejor jugador

Bryan Gil es una baja importantísima. Internacional incluso. Pero ya sabéis. Aunque sea una baja importante para ellos. Saldrá Inui, Kevin, Pedro León... y dará lo mismo. Es difícil neutralizar su juego. Te van a meter centros laterales, te van a presionar sin balón... nos lo van a poner muy difícil.