"Si detecto que un futbolista se deja ir no jugará más"

¿Se está haciendo larga la temporada?

No se está haciendo larga. Lo repito cada semana aunque por un resultado pueda parecer lo contrario. Nos dejamos llevar por el resultado final. Matemáticamente no hay ningún objetivo conseguido. Cuando se consiga el gran objetivo del club, aunque parezca un tópico, hay más objetivos por conseguir todavía. No entiendo que alguien se deje ir o no darlo todo. Si detecto eso, ese jugador no va a jugar más. Y hasta ahora no lo he detectado.

¿Hay algún error que corregir ante un rival como el Sevilla?

Ya sabíamos que teníamos dos miuras que juegan a otra cosa y cuando están inspirados te pueden matar, más aún si como el otro día cometemos errores groseros. Hay que mejorar cosas. Son equipos con balón muy verticales y debemos tener menos errores groseros y si llegamos ser más efectvivos. Cuando hemos ganado a rivales superiores la diferencia es clara. O defines cuando llegas al área o vas a sufrir. El Sevilla aún tiene opciones de ganar la Liga, que se dice pronto.

¿Qué opina de la Superliga?

Me gustaría tener la informaci´n suficiente para valorar. Lo que puedo decir es que estoy al lado de lo que sea lo mejor para el Levante. No me gustaría que perjudicase a equipos como el nuestro.

¿Cómo está Vukcevic?

Está en proceso de recuperación y faltan pruebas para valorar si necesitará quirófano o no. Ojalá podamos tenerlo de aquí al final si no se opera pero no lo veo fácil porque su recuperación va muy lenta.

¿Cómo ve a Campaña y Miramón?

Tengo que ser muy prudente. Lo que sí puedo decir es que después del contratiempo del otro día está mejor de lo que en principio se preveía porque un buen susto pero parece ser que no es nada importante y me gustaría por él a nivel anímico que nos pudiera ayudar. Miramón va mejor de la lesión y a ver cuándo lo podemos tener, tampoco me puedo aventurar, aunque me gustaría saberlo, no es fácil con las lesiones musculares y las recaídas.

La sensación es que hay muchos pilares del equipo que no están en un buen momento.

No es que quiera escurrir la pregunta, pero hablar de situaciones individuales... Me voy al colectivo. Para eso hay una plantilla y una competencia. Nos gustaría que el equipo estuviese siempre a un nivel maravilloso y sin lesiones. Trataremos de hacer las cosas mejor y como cuerpo técnico sacar el máximo rendimiento a los jugadores. Cuando vienes de derrotas como la del otro día duele muchísimo. En vez de haber dormido dos horas escasas, de haber ganado lo habría hecho plácidamente. Mientras sea entrenador, no voy a permitir que nadie se deje ir.

¿Cómo está Rochina tras la entrada de Coquelin y Melero después de haber vuelto a jugar?

Lo de Rochina es un golpe. No había visto la jugada pero ahora puedo decir que no entiendo nada, cómo Coquelin siguió jugando porque ya le he visto. Íbamos 1-3 y uno no sabe lo que habría podido pasar. No entiendo cómo nos fuimos todos a protestar porque es una acción que se debía haber revisado y nosotros intentar que se hubiese hecho justicia en ese momento. Melero, con las bajas que tenemos en esa posición, va a tener sus opciones de jugar, no sé di de inicio, pero sus minutos va a tener.

¿Hasta dónde mentalmente Paco López quiere alargar su continuidad en el banquillo del Levante? ¿Se ve estando muchos años o cree ue sería bueno que haya un final de etapa?

Primero que por nuestra cultura en general no estamos acotumbrados a que un entrenador esé muchos años en un club y en el Levante menos. Ver la misma cara, el único que habla aquí soy yo, produce un desgaste. Cuando es vocacional a mí no me afecta en el día a dia, pero de cara a la gente a lo mejor ver siempre al mismo... no lo sé. Tengo un año más de contrato. El día que el club sienta que no debemos continuar o lo hagamos nosotros, lo haremos. De partido a partido pasas de un estado emocional general a otro. Esta temporada de estar en semifinales y hacer historia pasas a perder 1-5 contra el Villarreal y lo que se genera. Cuando termine la temporada se hará valoración y cuando empiece la siguiente, que sería lo normal porque tenemos contrato, valoraremos. No es fácil. Estoy muy orgulloso de ser entrenador del Levante, ejercer la profesión en mi casa y cundo se tenga que terminar se terminará.