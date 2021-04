Así será la protesta granota contra la Superliga en el Levante-Sevilla

El Levante UD protestará este miércoles contra la creación de la Superliga, una nueva competición que podría cambiar el orden mundial de la industria del fútbol. El cuadro granota, como el resto de equipos de LaLiga que no son Atlético de Madrid, FC Barcelona o Real Madrid (clubes que forman parte del proyecto presidido por Florentino Pérez) no está de acuerdo con el nacimiento de este nuevo torneo que además va en contra de las competiciones UEFA.

En este sentido, el Levante UD saldrá al césped del Ciutat de València con una camiseta contra la creación de la Superliga. Se desconoce de momento cuál será el lema que llevará escrito, si bien que al margen de la frase reivindicará la necesidad de mantener el fútbol como hasta ahora se conoce en el que prima la meritocracia y en el que todos los equipos pueden acceder con igualdad de oportunidades a las competiciones europeas.

Se sabe, por ejemplo, que el Valencia CF también llevará una camiseta anti-Superliga en su partido contra Osasuna y que el mensaje será: "Ganaóslo" en la misma línea (si se crea la Superliga, los equipos fundadores y fijos no tendrán que hacer méritos y podrían no esforzarse en LaLiga porque tendrían un puesto garantizado en el nuevo torneo). No se descarta que no sea cosa sola de los equipos valencianos. En la Premier League, por ejemplo, ya son varios los equipos que han portado camisetas con lemas que critican la Superliga y en España más clubes podrían sumarse a la corriente.