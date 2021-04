"Pocos equipos de nuestra liga compiten así contra un Sevilla que pelea por el título"

Paco López analizó la derrota del Levante UD ante el Sevilla (0-1) tras el gol de En-Nesyri. El triunfo hispalense llegó tras un único error en la salida de balón que costó el contragolpe en contra y tras una soberbia definición del marroquí, que regateó a Cárdenas y a Vezo para anotar sin oposición y con mucha confianza. Faltó generar algo de peligro y disparar (el equipo no lo hizo una sola vez en todo el partido) para poder haber 'corregido' ese error y haber peleado por los puntos, tal y como también destacó Róber Pier.



Estas fueron las reflexiones de Paco López tras el duelo en Orriols.

Similitudes al partido del Betis: el equipo compite, pero faltó frenar a Suso (como a Fekir)"Es un resumen muy rápido, pero al equipo hoy no se le puede pedir mucho más. En la jugada del gol no era fácil pararlo porque la recuperación llega con ventaja. Ha sido un acierto de un equipo que tiene mucho talento y puede entrar dentro de lo normal porque tienen mucha calidad"

¿Conformismo con la derrota digna?"Todas las opiniones son muy respetables. El equipo no está triste. He visto un equipo valiente y atrevido, que compite de tú a tú contra un rival que lucha por ganar LaLiga... Evidentemente nos gustaría llegar a zonas de finalización con más acierto. Yo no creo que el equipo sea conformista, pero hay que tener en cuenta el rival que había enfrente. Para mí es el mejor partido reciente que hemos hecho contra el Sevilla. A mi no me preocupa nada, me ocupa. Me sigue ocupando mi equipo y nos quedan seis partidos para seguir mejorando. Seis partidos son 18 puntos y trataremos de seguir currando para mejor.

¿Contento por lo que ha hecho el equipo en cuanto a su valentía?