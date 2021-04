"Es un partido trascendental el del Elche"

Un partido "trascendental". Así ha definido Paco López el duelo contra el Elche de este sábado en el Martínez Valero. El entrenador ha dejado claro que después de dos derrotas consecutivas, y aunque la salvación está prácticamente conseguida, un triunfo cerraría la puerta de las dudas y conseguiría además certificar ese objetivo de estar un año más en la máxima categoría. "Estoy de acuerdo en que el partido del Elche es complejo y trascendental. Las últimas dos derrotas nos han llevado a que el partido sea importante para confirmar nuestra presencia en Primera División", destacaba el entrenador granota, quien recalcaba que el bloque no debe pensar más allá del Martínez Valero. "Me parece una final el del Elche. Es el único partido que me preocupa. Es el único partido en el que pienso. Mi discurso va a ir solo en esa dirección. No tengo en mente qué partidos quedan, sino en hacer las cosas bien y dar nuestro máximo nivel. Ante un rival que, como la mayoría de esta liga, no te da tregua. Los dos últimos por el talento, otro como el Elche, como lo fue Osasuna y Huesca, que perdimos, que si no estás acertado y muy bien, se te puede escapar el partido. Hay que darlo en cada jugada, en cada duelo y tener personalidad", sentenció. El técnico habló además de cómo está Roger, que arrastra molestias, las ausencias y qué espera en este final de curso.



El equipo compitió a pesar de las bajas

Menos mal que lo de las bajas (Radoja, Vukcevic, Miramón, Clerc y Campaña) lo has dicho tu y así llevamos unos meses. No lo ponemos de excusa y aunque no lo pongamos no significa que no esté ahí. Llevamos 3 años y medio aquí en el Levante y tenemos que exigirnos más. Y si no es suficiente tenemos que motivarnos mucho más para darle a la gente lo que quiere porque es lo que sustenta todo esto. El tiempo es juez de unas valoraciones generales. Intento sobre llevar bien porque eso te motiva más todavía. A todos nos gustaría ganar más partidos y que fueran no tantos reproches y más elogios. Para eso hay que seguir trabajando.



¿Cómo está Roger?

Roger ya sabéis que lleva tiempo con la pubalgia. Va mejor. El otro día le dimos descanso porque jugar tres partidos a la semana es lo que peor le puede venir. Vamos a ver si encontramos su mejor versión de aquí a lo queda de temporada.



Discurso negativo y positivo

No se trata de lanzar discursos diferentes. Lo único que puedo decir es que respeto todas las opiniones. De nuestra gente, aficionados, mayores respetos a cualquier tipo de opinión... Pero que nuestra obligación, independientemente del resultado final, lo único en lo que puedo incidir es en trabajar. Que sigan transmitiendo valores e intensidad. Si los últimos resultados no han sido buenos habrá cosas que no hacemos bien y habrá que insistir. Como cuando estuvimos penúltimos. En los momentos difíciles, se tiende a ser negativo en general. Yo en mi vida soy al revés.



Objetivo del equipo

Aquí lo que tratamos de lograr cada semana es ganar. Lo que tengo es una responsabilidad y que el equipo intente ganar todos los partidos posibles. Eso es lo que queremos todos. No es fácil hacerlo. No podemos hacer otra cosa. Hay que poner el foco en eso.



¿Qué Elche espera?

Escribá le ha dado matices al equipo distintos a los que ya tenía pero siguen teniendo ese peligro por fuera con Tete Morente y Fidel. Boyé es un delantero con un gran nivel físico, que baja balones... Gente por dentro con calidad... Tendremos que incidir en sus debilidades, que también las tienen y tratar de lograr ser un equipo compacto. Ser más agresivos en área contraria.



¿Faltó intensidad ante el Sevilla?

Hay cosas que se pueden mejorar y otras que son más diíciles. En esa jugada última estoy de acuerdo en que faltó gente con más decisión teniendo en cuenta que era la última jugada del partido. Es un aspecto más. Pero sin querer poner una excusa. Lo vivo esto con normalidad. Cuando el equipo ganaba no se hablaba de carácter, cuando pasábamos en Copa, ganábamos en el Wanda... yo sé que esto sale cuando los resultados no van bien.

Posición de Malsa

Con Malsa cada partido es diferente. El rival del otro día son jugadores muy poderosos. Es un equipo que juega con 3 en el medio. Hay matices en eso. No puedo decir, no Malsa no puede sustituir a Radoja o Nikola... nosotros lo intentamos hacer de muchas formas distintas. Quién hay delante, que quieres hacer sin balón, con balón... hay tantas cosas... Se simplifica todo luego. Por eso está el trabajo del entrenador, nos pagan y además nos pagan muy bien. A veces no conseguimos acertar.



Duarte

Las condiciones contractuales ni me condicionan una alineación, ni las sé. A mí no me condiciona eso para sacar eso en una alineación. Me consta igualmente que ha habido contactos con Duarte y con su agente.