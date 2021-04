"Hemos visto una versión decepcionante del Levante UD"

Postigo señaló tras el Elche-Levante (0-1) que la versión del Levante UD no se corresponde a la habitual de los granotas durante el curso y que, tras una nueva derrota, deben seguir trabajando para volver a la senda del triunfo. Los datos no son positivos: el cuadro de Paco López cayó ante el Elche y ya suma tres derrotas consecutivas (Villarreal, Sevilla y Elche), con solo dos goles en los últimos seis partidos.

"El de hoy ha sido un Levante decepcionante. Estamos haciendo una temporada meritoria, con las semifinales en la Copa del Rey. Es una temporada notable, pero ahora no estamos a la altura. Hemos cometido muchas indecisiones, sobre todo con balón. Hemos cometido muchas pérdidas impropias de jugadores de nuestra calidad. Tenemos que mejorar", dijo el defensor. Y es que otra pérdida condenó a los granotas, que cedieron de nuevo por la mínima renta, como ya ocurrió ante el Sevilla.

Eso sí, el defensor fue claro. "Se nos debe exigir mucho más. Tenemos que volver al nivel mostrado de hace unas jornadas. Esto no acaba hasta que no termine el último partido, aunque tengamos la permanencia virtual conseguida. Entrenamos para ello, pero luego tenemos que plasmarlo en el terreno de juego", dijo. Y que el Levante no se fíe, que de momento matemáticamente no ha logrado ni un solo objetivo, tampoco el de la salvación, ya que los equipos de abajo van puntuando debido a su necesidad. Y el ejemplo de ello es el Elche CF, que tras el triunfo ante los granotas salió momentáneamente del descenso.



Controvertida acción con Vezo

"Nos estábamos quejando por la situación que ha ocurrido. Hemos visto que el balón le ha tocado al árbitro. Yo tenía una tarjeta y el árbitro estaba nervioso, no quería jugarme la expulsión. No ha ido bien, pero también tenemos que mirar de puertas para dentro, no estamos bien", dijo sobre la situación del equipo.