"Lo de hoy no tiene defensa, el máximo culpable soy yo"

Paco López, tan decepcionado como el propio vestuario tras el Elche-Levante, no se marchó contento del Martínez Valero. De nuevo, un error en defensa costó puntos a los levantinistas, que tras ceder ante equipo ilicitano (1-0) ya suma tres derrotas consecutivas. Estas fueron las valoraciones de Paco López tras el encuentro:

Valoración del partido

"Hemos estado ligeramente mejor en la segunda parte, pero evidentemente no ha sido suficiente para ganar un partido ante un Elche que se jugaba mucho"

¿Dejadez en los futbolistas? ¿Nivel de satisfacción con la entrega de los jugadores?

"Es de las veces en tres años y medio que no tengo defensa alguna sobre el partido que ha hecho el equipo. Sobre interpretaciones, tú has dicho dejadez, allá cada uno. No hay justificación a lo que ha hecho el equipo, pese a que el Elche se jugara más. Este equipo se juega muchísimo cada día y así trato de trasladarlo en cada entrenamiento. El máximo responsable soy yo, hoy no tengo ninguna defensa y el culpable soy yo. Yo sigo hablando del juego y de situaciones y no estamos nada acertados. Y sobre el acierto, también hay que exigirle a los futbolistas. El responsable soy yo, insisto, algo que no estaré haciendo bien cuando el equipo hoy no ha dado el nivel para ganar un partido como este. Se veía que el Elche estaba en una situación de nervios y a poco que hubiéramos estado bien nos hubiéramos podido llevar el partido. Dicho esto, tenemos tiempo suficiente y partidos suficientes para terminar una temporada buena. Y tenemos que hacerlo y que cambiar. Y ahora tenemos una semana por delante para darle vueltas a lo que necesitamos. La implicación y el compromiso están por encima de todo"

¿Penalti a Dani Gómez?

"De las jugadas polémicas de los árbitros no comentaré nada, no merece la pena. Entiendo que últimamente no estamos teniendo suerte, lo dejamos ahí"

¿Partido similar al del Eibar?

Pudo ser un partido similar al de Eibar por la situación en la tabla de ambos. Pero en Eibar no cometimos errores... Hoy hemos vuelto a cometer un error grosero y es lo que pasa, es complicado. Y luego nos han faltado recursos para darle la vuelta al marcador.

Lesión de Dani Gómez

"Lo de Dani, vamos a esperar. Le están suturando la herida, que es profunda. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona".

¿El Elche salvará la categoría?

Veo al Elche con opciones. Tienen recursos y potencial. Tiene jugadores rápidos en banda y buenos en el uno contra uno. Luego en ataque a Lucas Boyé, que es una pesadilla para los defensas. Pero igual que te digo el Elche, también te digo el resto de equipos que están bajo. Del octavo al último puesto, estamos todos con dinámicas. Si estás en una positiva sacas la cabeza, si estás en una negativa se complica. Ahora ya no queda margen de error. Nosotros de momento no tenemos la permanencia asegurada y por eso tenemos que ir a por ella, para además no estropear la buena temporada que estábamos haciendo".