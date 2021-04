Paco López: "Cuando las cosas no funcionan hay que cambiar"

Paco López ha comparecido ante los medios en las previa del partido ante el Celta y tras encadenar el equipo tres derrotas consecutivas. Ha vuelto a demitir que no están en buen momento y ha repasado toda la actualidad granota:

Lesionados

"Las cosas son como son y no es lo que le gustaría a cada uno. No sé como funcionan otros clubes o si hablan los doctores. Miramón ha entrenado bien, con normalidad toda la semana y sí, lo tenemos para ayudarnos. Otra cosa es que ya sabéis lo que opino cuando los jugadores vienen de lesiones de varias semanas. Y Dani Gómez vamos a ver el entrenamiento. Seguía con molestias, es simplemente el golpe y vamos a ver si le permiten estar al cien por cien"

Cambios

"Lo que está claro es que estamos atravesando un mal momneto y no hay por qué ocultarlo como nos ha pasado otras veces durante estos años. Y cuando las cosas no están funcionando hay que cambiar cosas e intentar darle solución"

¿Nada en juego?

"Siempre he dicho que no estoy de acuerdo con que los equipos no se juegan nada. Siempre hay algo en juego y más de lo que la gente pueda pensar. De todas formas el Celta tiene un gran equipo que otros años a estas alturas luchaba por salvarse y este año está bastante mejor, con jugadores con muchísimo talento. Hay que hacer las cosas muy bien para poder ganar"

¿Qué se juega?

"Mucho, pues imagínate... Muchísimo. Yo creo que con eso queda dicho. Hace un mes o cuatro o cinco partidos siempre he dicho que las cosas no se consiguen hasta que no las tienes con las dos manos cogidas y lo que se juega es conseguir la salvación si no matemática, casi. Empezando por ahí, nos jugamos muchas otras cosas que he dicho en otras ruedas de prensa"

Charlas del lunes con la plantilla y con el presidente

"El contenido de lo que se habla en un vestuario queda en lo privado, pero sí te puedo decir que estamos fastidiados, el vestuario está fastidiado por la situación, sabemos que no estamos en un buen momento y tenemos que hacer cosas diferentes para darle la vuelta"

Mensaje de no relajación

"Espero y deseo que cada vez que lo he dicho haya calado en el vestuario. Tengo la sensación de que sí, aunque los resultados digan lo contrario. No se trata de preocuparnos si no de ocuparnos de hacer las cosas mejor para intentar ganar el partido de mañana. En enero o febrero fuimos capaces de hacer sentirse orgullosa a nuestra afición y lamentablemente no lo hemos podido mantener, pero nos quedan cinco partidos para darle la vuelta. Hemos pasado momentos peores y el equipo siempre ha salido fortalecido y ¿por qué no esta vez también?"

Causas de la crisis

"Los analisis son difíciles, hay muchos factores que influyen y nosotros hacemos un análisis propio y lo hablamos con los jugadores después de cada partido. Como sabemos cuál es el camino para darle la vuelta, hay que tratar de hacerlo aunque siempre teniendpo eln cuenta que hay un rival con más armas, menos o igual.Tenemos que volver a darle alegría a la afición"

Opciones de titularidad de canterano

"Trataremos de poner siempre el equipo que consideramo mejor para ganar cada partido"

Imagen de los jugadores en redes sociales

"Desconozco lo que me estás diciendo porque las redes sociales me interesan bien poco, pero si es así y dan esa sensación, mal hecho porque lo que yo noto es que están fastidiados. Si luego pasa lo que tu dices, no está bien. Y entiendo que los más fastididados son los aficionados de sentimiento"

Futuro

"Siempre he dicho que soy feliz en el Levante, lo he dicho siempre pero también he dicho que el futuro no lo sabe nadie y las cosas en fútbol cambian por momentos, y todos tenemos nuestros momentos. Pero no tengas ninguna duda que soy feliz y que me levanto cada mañana con una ocasión tremenda. El día que eso pase me iré"

Mensaje en el Martínez Valero

"Posiblemente es verdad que nunca había tenido una declaración así, pero creo que si repasas bien lo que dije, cada uno hace su interpretacion... Yo me refería a que estamos a un nivel de elite y que últimamente tenemos más nivel del que mostramos y cuando se está a alto nivel hay que mostrar acierto, en la elite para ganar partidos hace falta acierto"