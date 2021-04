"Debutar con el Levante UD en Primera es cumplir un sueño"

Una de las buenas noticias de la derrota en Vigo fue la del debut del canterano, Álex Cantero. El internacional sub-19 con España, habitual en el Atlético Levante, entró en la lista por Dani Gómez y de primeras hizo su debut oficial en Primera.

«Es un sueño que tenía desde pequeño, el poder debutar en Primera División.Gracias al Levante UD lo he podido cumplir".

Estoy contento por el debut, aunque lo peor es la derrota del equipo. Hoy me acuerdo de mi familia y de mis amigos», confesó el atacante, uno de los más activos del equipo. «Me he encontrado muy bien y ahora voy a seguir así para poder seguir así. Paco me dijo que lo importante era disfrutara sobre el terreno de juego y que así todo iría mejor".

Eso sí, el atacante lamentó el resultado final y destacó, como Paco López o Roger, que la efectividad marcó el partido. "Ellos han podido meter dos de sus ocasiones y nosotros hemos tenido bastantes y nos faltó acierto".