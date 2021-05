"Morales ha ejercido hoy de verdad como capitán"

El Levante UD sumó en Balaídos la cuarta derrota consecutiva. El equipo mejoró respecto a Elx, lo cual no era muy difícil, pero sigue sin ser suficiente y de nuevo la falta de efectividad marcó el partido. Así lo destacó Paco López, que reseñó que el equipo recuperó parte de su versión más "vertical" y "agresiva". No obstante, el técnico destacó que todavía hay margen de mejora y que el equipo no se puede permitir cometer "desajustes" como los que se vieron en los goles del Celta porque cuestan derrotas. Estas fueron las conclusiones del técnico tras el encuentro en Vigo (2-0).

Valoración del partido. ¿La eficacia de cara a portería fue la clave?

"Sí, la eficacia decidió el partido. El partido ha estado igualado, sobre todo en llegadas al área. El Celta ha tenido más contundencia en esa faceta y eso decantó el partido".

El equipo no suma puntos, pero suma cosas. ¿Estás satisfecho?

"Es una evidencia de que con respecto al partido pasado hay una gran diferencia con muchísimas facetas del juego. Las sensaciones son muy distintas. La intención, como ya comenté en la previa, era cambiar. He buscado soluciones a algo que no terminaba de salir. Pero no me voy contento porque queríamos puntuar y ganar. Pero lógicamente esto es otra cosa distinta".

Debut de Cantero en Primera División

"Quiero felicitarle por su debut y por su atrevimiento. No le ha pesado la responsabilidad de debutar en Primera. Y cuando lo puse es porque lo veía. Aquí no se regala nada. Cantero lleva trabajando con nosotros habitualmente muchas semanas desde que salió de la última lesión que tuvo. Ya antes de la lesión lo venía haciendo muy bien en los entrenamientos. Hemos decidido que viniera porque entendíamos que necesitábamamos un jugador parecido a sus características porque Dani, que tiene similares características, no ha entrenado mucho esta semana".

Estado físico de Roger

"Si juega es porque entendemos que está bien. Durante la semana hay días que está mucho peor y eso puede afectar. Pero luego llega el día antes del partido y él nos dice que está bien. Y nunca se pierde un entrenamiento. Yo tanto la semana pasada como esta lo he visto bien a nivel físico. Lo que creo que le está faltando a Roger es en lo que creo que es bueno por todo lo que nos ha dado, la finalización. Pero en lo físico lo he visto bien. Hay que seguir trabajando".

Argumentos futbolísticos del equipo en Balaídos

"Estoy de acuerdo. Hoy con balón no solo tratamos, como suele ser habitual en nosotros, de jugar desde atrás. Hoy también tuvimos verticalidad, velocidad, agresividad, presencia... Nos ha faltado el gol y evidentemente neutralizar esas dos o tres acciones del Celta. Ellos son buenos y tienen jugadores de mucho talento como han demostrado en el primer gol. La pena fue que llegara el segundo, en el que por cierto hay fuera de juego en el inicio de la jugada"

Suplencia de Morales y la actitud con la que ha salido a jugar (ganas)

"Tratamos de sacar de inicio y de esperar durante el partido lo que creemos que es mejor en cada momento. Morales hoy ha ejercido de verdad de capitán. Ha tenido una actitud, realmente todos, una actitud especial con Cantero. Morales en especial. Y luego con la actitud que ha salido ha demostrado lo profesional que es. Aquí necesitamos a todos"

Rendimiento de Vezo en los últimos partidos

"No se trata de personalizar, no es justo. Pero sí que es verdad es que han habido desajustes y es cierto. Y esos desajustes nos han lastrado. Estamos en un momento en el que no nos podemos permitir esos errores".