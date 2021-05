Rochina, a las puertas del Granada

Rubén Rochina no continuará en el Levante la próxima temporada salvo sorpresa mayúscula y su destino todo apunta a que será el Granada, club en el que ya estuvo dos temporadas y que ya le quiso el pasado verano, pero que no se decidió a abordar su fichaje al tener entonces que abonar un traspaso. El futbolista natural de Sagunt acaba contrato el próximo mes de junio con el Levante UD, motivo por el cual desde hace ya cuatro meses era libre de negociar con cualquier equipo y según ha podido saber SUPER el acuerdo entre el futbolista de 30 años y el Granada está más que encarrilado a la espera de confirmar el inquilino del banquillo nazarí.

Meses atrás el club granota inició una negociación con él para tantear su posible renovación, pero no hubo acuerdo entre las partes y el Levante después decidió a que espirase el contrato del jugador con la entidad. El propio futbolista en el mes de diciembre se refirió al estado de lo que entonces fue una toma de contacto para pulsar el estado de la cuestión: «En ningún momento le he pedido al club cuatro años de contrato. No he pedido las cantidades que están saliendo. Y de hecho, a nivel económico no he llegado a valorar ninguna opción. La diferencia está más en la duración del contrato que en otra cosa. A pesar de eso, me gustaría aclarar que mi compromiso es firme y no hay ninguna duda de que voy a dejar todo en el campo. Mientras esté aquí seré uno más e intentaré dar el máximo».

De aquellas palabras ya se desprendía que la cosa se podía torcer si es que no se había torcido ya y ahora, a apenas un mes de que acabe la temporada y sin negociaciones ni por supuesto renovación, la situación está resuelta. Rochina no seguirá en el Levante. De hecho no fue el Granada el único club de la Primera División española que se interesó por la contratación del jugador a coste cero, si bien esos clubes se han retirado de la puja toda vez que van teniendo constancia del 'pacto' entre el futbolista y el Granada para que recale allí el próximo curso.

En el cuerpo técnico granota, al corriente de las dificultades en la negociación, no han tenido ni un pero para con el jugador que siempre ha mostrado una actitud profesional tanto en entrenamientos como en partidos. No en vano se trata de un futbolista que con Paco ha jugado hasta en cuatro demarcaciones diferentes ya que ha sido alineado como centrocampista en ambos costados, como en el centro del campo jugando en un doble pivote o como volante, como en ataque de segundo delantero. Rochina ha jugado 94 partidos oficiales hasta ahora en los que ha anotado 10 goles en las casi tres campañas y media que ha jugado como granota pese a estar lastrado en algunos momentos por las lesiones. De esos 94 partidos, 31 han sido esta temporada en la que aún quedan cuatro por disputarse.

Ahora el objetivo de la dirección deportiva será encontrar un remplazo que iguale como mínimo las prestaciones y si puede ser que las supere, si bien es cierto que el estrecho corsé económico aprieta tanto a Manolo Salvador como a David Navarro. El fair play de momento obliga a vender por algo más de 16 millones de euros este verano para poder cuadrar números. Si a eso le añades que Campaña se ha devaluado en el mercado de forma notable por culpa de su lesión, la salida de De Frutos sería la solución si lo repesca el Madrid por 16 'kilos' y a partir de ahí se podría tener algo de margen.