Campaña se suma al esprint final

El Levante anunció ayer la vuelta de José Campaña para el final de LaLiga. Con unas imágenes del medio sonriendo y corriendo sobre el césped del Ciutat de València, el cuadro granota mostraba que el andaluz está listo para incorporarse a los entrenamientos y será hoy mismo cuando entre en la dinámica de grupo. «José Campaña ha recibido en el día de hoy -ayer jueves- el alta médica y está previsto que a partir de mañana se incorpore a la dinámica del grupo. Recordamos que el centrocampista sufrió hace un par de semanas una rotura de la adherencia post quirúrgica que se le practicó en enero y durante este tiempo ha recibido tratamiento conservador de fisioterapia y readaptación», señaló el club en un comunicado.

El caso de Campaña sin embargo es particular. Toca ir con pies de plomo. Cabe recordar que el centrocampista ha tenido varias recaídas y siempre, cuando ha estado a un paso de volver, ha tenido que poner el freno de nuevo. Eso sí, el centrocampista ahora se siente preparado y capaz de volver en el futuro más inmediato. Para el duelo de liga de este próximo fin de semana podría ser muy temprano. Sobre todo teniendo en cuenta de los antecedentes del '24', pero si hace no tanto estaba descartado para todo el curso y corría peligro de pasar de nuevo por el quirófano, ahora todo apunta a que la afición granota le disfrutará antes del final del curso.

El drama para el futbolista andaluz llegó tras el 1-1 en Valladolid en el José Zorrilla. El centrocampista marcó curiosamente su único gol esta temporada contra el equipo de Sergio González. El medio sin embargo se rompió esa misma semana y ya no estuvo contra el Getafe en la jornada 12, en el triunfo contra los de José Bordalás por 3-0. A partir de ahí puso el foco en el mes de enero para su vuelta. Y cuando estaba a un pasito de poder volver con el equipo apareció su primera recaída. El centrocampista se retiró del entrenamiento con molestias después de un partido reducido en el que no hizo ningún esfuerzo importante. Su reincorporación al grupo había sido unos días antes. Estaba previsto de hecho que a finales de mes o principios del siguiente reapareciese en una convocatoria después de no haber sufrido ningún retroceso. Y aunque en un principio Paco López no había sido excesivamente pesimista, tras las exploraciones a las que fue sometido el futbolista tuvo que pasar por el quirófano y entonces fijaron su mirada en el mes de abril.

Todo iba según los planes pero José Campaña sufrió una pequeña recaída inicial que sin embargo no fue demasiado grave. Una semana de espera que aplazó la vuelta pero que terminó bien. Tanto que el propio técnico de Silla confirmó que Campaña iba a entrar en una convocatoria el pasado 16 de abril en el duelo correspondiente a la jornada 33 contra el Submarino amarillo. Pero unas horas más tarde, el club no solo confirmaba que no llegaba a la cita sino que se convertía en baja segura para el futuro más inmediato y todo apuntaba a que tenía que pasar de nuevo por el quirófano. Otra vez una batalla por volver y parte de la pretemporada fuera del equipo.

A pesar de eso, tras su visita a Madrid el pasado 19 de abril, Campaña recibió una fantástica noticia y es que no había rotura, por lo que podía volver antes de que acabara el curso. Y hoy, de manera definitiva, el futbolista volverá con el resto del grupo. Toca cruzar los dedos para que sea la última.