Paco López sobre la portería del Levante UD: "Vamos a seguir haciendo lo mismo"

Paco López ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en la previa del partido contra el Alavés. El técnico, que repite la convocatoria de Vigo salvo por el regreso de Malsa, ha reconocido que el objetivo es dejar de una vez por todas finiquitada la permanencia.

¿Cómo están los lesionados?

Campaña es sentido común. Había dejado de entrenar con el equipo desde la última molestia. El primer entrenamiento ha sido hoy de manera parcial. Es cuestión de lógica. Radoja y Vukcevic siguen su proceso. Como estoy acostumbrado a dar una lista larga de lesionados, cada vez son menos.

¿Es el momento de dar el golpe en la mesa?

Todos tenemos ganas de que esto pase. Las ganas y el querer, pues sí, pero para hacerlo ya sabemos en qué consiste este juego. Hay que tratar de ser mejor que el rival en muchos aspectos. Lo que debemos hacer está claro y hay que demostrarlo.

¿Qué análisis hace de la delantera?

Por eso se dice que es un juego colectivo. Los delanteros son los que están más cerca de la portería rival, pero no hay que descargarlo todo en los delanteros. Luego está el acierto, igual que atrás.

¿Hasta qué punto el problema es de falta de chispa?

Nuestros análisis son más profundos. Al final los resultados lo marcan todo, llevamos varios partidos sin ganar. Hay más cosas que ocurren en un partido de fútbol.

¿Cómo está Cantero?

Lo veo un chico muy centrado. Él también sabe lo que cuesta teber una portunidad, el trabajo es la clave para demostrar que puedes jugar a este nivel. Sus carcateríticas nos vienen bien.

¿A qué nivel ve al Alavés?

El nivel nos importa poco porque lo que queremos es ganar para cetificar esa permanencia. Delante vamos a tener un equipo que va a salir a por todas. Es un partido muy importante para ellos, de no ganar se les complica y de ganar tienen más opciones de salvarse. Con Calleja solo ha perdido un partido.

¿A qué obedece la gestión en la portería?

Consideramos en función de cómo estén ellos, de los rivales, de muchas cosas. En este caso los dos demuestran que pueden jugar. Vamos a seguir haciendo lo mismo, en la misma línea, como en cualquier otra posición.

¿Hará rotaciones pensando en el Barça?

Pensamos solo en el partido del Alavés. Ya vendrá el partido del martes. No es momento de pensar en nada más.

¿Hay movimientos de futuro en marcha?

Es normal que a estas alturas de temporada los clubes empiecen a moverse. No me interesa el futuro hasta que no certifiquemos el objetivo, aunque imagino que el club estará haciendo su trabajo. Pero en la plantilla está todo el mundo centrado.