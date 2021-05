"Defender este escudo debe ser motivación suficiente"

"Cada partido, lo llevo diciendo desde hace mes y medio. Cada partido el equipo se juega mucho, los técnicos se juegan mucho, cuando hacen partidos... Las dinámicas buenas y malas las están viviendo todos los equipos. Cuando veníamos de ganar mucho en LaLiga y en Copa pensaba lo mismo. Cada partido, defender este escudo, jugar en primera división... eso de por sí ya tiene que ser motivación suficiente. El equipo sabe que no es lo mismo quedar un puesto más arriba que abajo en lo económico... Es difícil de creer, pero todos los partidos son importantes". Así de contundente se ha mostrado Paco López en la rueda de prensa previa al duelo contra el Barcelona y es que, más allá de haber ganado a Madrid o Atlético, y medirse ahora a otro candidato al título, vestir esa camiseta y jugar en Orriols debe ser lo más importante. Además de esa reflexión, Paco López ha hablado horas antes del duelo contra los de Koeman de la situación de los lesionados, la polémica con las manos y si va a rotar más con la salvación ya casi matemática.



Lesionados

Con respecto a Postigo hay que esperar al entrenamiento de hoy. También con Campaña. Con Radoja y Nikola Vukcevic. Con Radoja igual hay alguna esperanza de que pueda reaparecer el último partido. Nikola descartado completamente. A medida en que vayan pasando los días iremos viendo. Con Postigo no hay lesión importante, por lo que es ver sus sensaciones en el entrenamiento.



Cómo está el equipo

El equipo está bien. Ilusionado... tiene ganas de ganar. En Vigo las sensaciones fueron buenas y el otro día en Mendizorroza la primera parte fue buena. Queremos darle continuidad y hacer un buen partido contra el Barcelona. Queremos ganar y llevamos tiempo sin hacerlo.



Rendir contra los mejores

No creo que sea ni un plus ni una preocupación. Todos los partidos tienen que ser motivantes y jugar contra el Barcelona no lo es menos. Más allá de cuando juegues... Que el equipo compita bien. Es un equipo que junto a Atlético, Real Madrid y Sevilla pues son los que mejor han estado este año y queremos competir. Es nuestra idea.



La mano de Militao

No voy a entrar yo a valorar si lo de Militao es mano o no. Lo de las manos viene desde principio de temporada. Es cierto que es difícil mantener un criterio y que no se tiene uno fijo. Son interpretaciones y es lo más difícil. Nos han pitado manos en Huesca por ejemplo, no nos pitaron la de Umtiti precisamente contra el Barcelona. Parece que los responsables sean siempre los árbitros. Es también un tema de interpretación.

Oportunidades perdidas ante los de la zona baja

Es muy difícil explicar cosas que pasan en el fútbol en cuanto a resultados. Que un equipo sea capaz de ganar al Madrid o al Atlético, luego se pierda contra Huesca u Osasuna. Vuelvo a repetir que los análisis en frío y sacando ese tipo de conclusiones así es lo fácil, pero hay muchas otras cosas que suceden en una temporada. Evidentemente los equipos a priori tienen ciertos niveles y eso es una realidad. Pero el fútbol es tan maravilloso por eso, porque se pueden dar muchas cosas difíciles de entender.



¿Quedar por delante del Valencia?

Nos quedan tres partidos, a por los 9 puntos. En cuanto pase el martes ese será nuestro objetivo. Nos mereceríamos terminar la temporada mejor. Con otra sensación. Y es lo que vamos a intentar.



¿El 5-4 fue el mejor partido de su carrera?

Fue uno de los partidos más importantes seguramente por lo que se vivió esos 11 partidos. Por ver de dónde veníamos, por lo que supuso ese día, por ver a la gente lo que disfrutó ese día. Sí. Se me quedó grabado ver a la gente disfrutar tanto ese día.



Es demasiado exigente lo de jugar Europa...

Me es difícil contestar a esto. Porque sí que es verdad que la sensación la salvación, y la salvación holgada, aunque es virtual desde hace tiempo. La temporada pasada lo mismo. Eso parece que ya es un objetivo menor. Hay que pensar que es lo que no se hace bien desde muchos aspectos, para ver si el equipo tiene nivel para alcanzar esos objetivos que la gente reclama. El cuerpo técnico el primero. Por lo tanto, cada uno que saque su valoración. Como siempre cuando terminan las temporadas es cuando hay que hacer esas valoraciones. Hemos tratado siempre de dar lo máximo y el máximo rendimiento.



Rotaciones

Las rotaciones no se trata de rotar por rotar. Siempre hemos dicho que los que entendamos que están mejor para jugar en cada partido jugarán. No es cuestión de rotar por rotar. Unos jugadores recuperan mejor y otros peor. Unos nos interesan más por el plan de partido y otros menos. Hay que tener en cuenta también el 'durante'. Hay que tratar de ganar cada partido y sacar a los mejores en cada encuentro. Lo que ha pasado con Cantero, Cárdenas... en su día con Édgar y Giorgi. Queremos siempre ganar todos los partidos y ese mensaje es el que he trasladado siempre.



Se abre el Ciutat

Cuando me han dado la noticia de que se abría el estadio para el femenino, nos hace ilusión y ojalá se pueda ver en el último partido contra el Cádiz. Lo más importante más allá de todo eso, es el tema de Sanidad y la saluda.