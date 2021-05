Parte médico de Sergio Postigo

Sergio Postigo fue uno de los protagonistas del encuentro contra el Alavés. El central fue una de las notas negativas en forma de lesión muscular que le impidieron terminar el choque y provocaron que Rúben Vezo entrara al césped de Mendizorroza. Sin embargo, la lesión del zaguero no parece grave y el propio club emitió este domingo un comunicado en el que no le descarta para el duelo ante el Barça. "Sergio Postigo ha sido sometido a diferentes pruebas médicas para comprobar el alcance de la lesión que sufrió en el encuentro disputado en el día de ayer ante el Deportivo Alavés. Las pruebas han determinado que el jugador padece un esguince del tobillo izquierdo, por lo que es duda para el partido del próximo martes frente al FC Barcelona y queda pendiente de evolución", señaló.

En cualquier caso, aunque no está descartado para el duelo ante el Barcelona, su presencia en el once podría suponer un riesgo y más en una jornada intersemanal. Postigo, que prácticamente siempre que ha estado disponible ha sido un fijo para Paco López, ha jugado 22 de los 35 encuentros ligueros (no ha tenido minutos en un total de 13).