Jueces en la pelea por el título de Liga

El Levante recibe al Barça en un partido descafeinado para sus intereses en el que, por el contrario, son los de Koeman quienes se juegan la vida en la lucha por el título. No sería la primera vez que, en circunstancias similares, se da la campanada. Al equipo de Paco López, habitual a la hora de subirse a las barbas de los grandes, le quedan tres jornadas para al menos endulzarse el paladar. En Orriols, donde no gana desde el 1-0 al Valencia el pasado 12 de marzo, cayeron en su día el propio Bar​ça o el Atlético de Madrid. Lo hicieron, además, cuando más intratables parecían. Esta temporada sin ir más lejos el papel granota ha sido determinante con victorias en el Wanda y Valdebebas, aunque cualquier parecido con el punto de confianza de aquellos días es coincidencia. Con la salvación en el bolsillo a la espera de que sea matemática, algo que nunca ha peligrado pese al incipiente nerviosismo, la realidad levantinista está marcada por la sangría de puntos que han empujado al equipo hacia abajo en los dos últimos meses. Números que afortunadamente se han diluido en un cómodo colchón.



Cambios en el Levante

De estar en el balcón de Europa se ha pasado a perder peldaños y hasta a ver cómo se difuminaba el efecto del sorpasso. Con los mismos puntos, el Valencia está desde el pasado domingo por delante gracias al golaveraje. Un triunfo contra el Barça esta noche pondría patas arriba LaLiga y, al menos, maquillaría la imagen de un Levante que en las dos últimas jornadas ha recuperado cierto pulso tras tocar fondo contra el Elche. La crisis continúa y el mal sabor de boca por lo ocurrido en Vitoria es innegable. Pero también lo es que la entrada en el once de Cárdenas o Cantero le ha dado otro aire al equipo. Esta vez, eso sí, se esperan nuevas rotaciones. A Postigo, en la lista pese a su esguince, se suma el cansancio de jugadores como Miramón. Las alternativas están siendo una constante, por lo que no sería de extrañar nuevamente una alineación rupturista. Está por ver si se mantiene la alternancia en la portería o si Cantero engancha su tercera titularidad consecutiva. También si Paco López cambia de dibujo y se protege con tres centrales, aunque en Vitoria no funcionó bien cuando lo puso en práctica .



Mejoría en los últimos partidos

Que el paso adelante de los últimos partidos se haya traducido en solo un punto en el casillero es lo peor para un Levante que venía de cuatro derrotas consecutivas y que está siendo víctima de un final de temporada que no está haciendo honor a una trayectoria que llegó a ser brillante hace apenas dos meses. Es cierto que el objetivo mínimo se ha cubierto de sobra, pero también que el equipo ha estado muy lejos de las expectativas que había levantado. Con una silueta más definida, la identidad granota ha sido más reconocible en Balaídos y Mendizorroza. Sin embargo, los errores han seguido penalizando. Pese a que Morales rompió su sequía en ataque, los goles del Alavés vinieron de nuevo de errores defensivos muy flagrantes. Tras no haber jugado ni un minuto, Roger podría recuperar su turno con la esperanza de volver a marcar.



El Barça, obligado

Al Barça no le vale otro resultado que no sea la victoria tras el empate contra el Atlético que le hace no depender de sí mismo. El tocado Sergio Busquets es la principal duda en un once donde podría sustituirle el joven Illaix. En la defensa se perfile también como novedad Araujo, mientras que en ataque podría caer Griezmann.



Convocatoria del Levante

El canterano Giorgi es la novedad más llamativa de una convocatoria en la que se mantienen las bajas por lesión de Radoja y Vukcevic. Pese a tener el alta médica, no entra todavía Campaña, al que le quedan apenas dos partidos para volver a jugar esta temporada después de su intervención.