"Necesitábamos seguir creyendo y recuperar nuestro ADN"

Paco López destacó la reacción del equipo, que aseguró la permanencia matemática ante el Barça después de ir perdiendo 0-2 al descanso y terminar empatando 3-3 en un encuentro loco en el Ciutat. Los granotas mejoraron mucho su imagen en la segunda mitad, en la que también llegó el acierto y se incrementó la agresividad en defensa.



ADN competitivo y eficacia en el área

"Hemos recuperado la eficacia en el área contraria, no en la propia... Lo importante es que el equipo se ha rehecho, ha creído y ha tenido la eficacia que otros días faltó"



¿Mérito del Levante o demérito del Barça?

Para mí el 0-2 no es que no fuera justo, pero las sensaciones del equipo eran muy buenas. Los errores nos siguen penalizando, pero el equipo sigue siendo valiente con balón. Hemos buscado generar ocasiones desde el pase, desde la velocidad sin el juego directo donde nos penalizara el perder rápido la pelota. Hemos tenido paciencia en algunos momentos, pero es cierto que el Barça con balón nos hacía daño. En el descanso el mensaje era de creer. Había que tener convicción y saber que el partido iba a ser largo. Teníamos la esperanza también del plan b con los jugadores que tenemos en el banquillo. El empate es muy valioso por la imagen que hemos dado.



¿Hay falta en la acción del 2-3?

"En la jugada del 2-3, Miramón dice que es falta, pero no te puedo decir porque no la he visto"



¿Noche redonda para el levantinismo?

"Ha sido una noche bonita porque teníamos el marcador adverso y porque es verdad que últimamente se nos estaba resistiendo la victoria... y veníamos de una racha difícil donde el equipo ha tenido que superar muchas adversidades. Necesitábamos seguir creyendo y recuperar nuestras señas de identidad. Quiero resaltar la valentía y el atrevimiento del equipo pese a ponerse 0-2. Estoy y quiero felicitar a los jugadores"



¿Cómo se le ha podido hacer daño al Barça?

"Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipazo que se estaba jugando LaLiga. Se habían puesto 0-2 por delante y nuestra idea era dar un paso más hacia delante, insistir mucho en hacer esa presión alta y con bloque más bajo tratar de asegurar primeros pases porque ellos acumulan mucha gente en campo contrario... Y queríamos hacer daño con especios porque tenemos jugadores muy rápidos. El equipo ha creído y al margen de la situación del Barça, lo importante es que creemos en lo que hacemos".



¿Qué ocurrió en el descanso?

"En el descanso es verdad que cuando he entrado al vestuario había decepción. Les he levantado el ánimo y les he demostrado con cuatro imágenes que las sensaciones eran buenas. Les he señalado el camino y les he convencido de que había que creer como ya habíamos hablando antes del partido. Y así ha sido"



Morales ya suma 13 goles

"No solo quiero resaltar lo de Morales, también a Roger. Son jugadores que pueden tener altibajos pero el compromiso que tienen no da lugar a dudas. Hay que estar orgullosos por tenerlos".