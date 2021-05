Solo abonados de la 19/20 podrán acceder al Levante-Cádiz

Las entradas no saldrán a la venta.

El Levante ha confirmado ya de forma oficial que abrirá el Estadio 'Ciutat de València' con motivo del partido de Liga correspondiente a la jornada 38, ante el Cádiz CF, encuentro que está previsto para el domingo 23 de mayo a las 18:00 horas y que cerrará la temporada liguera del Levante.

Esa confirmación llega apenas unas horas después de que el Gobierno anunciase la implantación de un protocolo para la celebración con presencia de público de los partidos de LaLiga en el contexto de la COVID 19, lo que supone un aforo máximo de 5.000 espectadores en nuestro estadio ya que aunque también se permitía el 30% de la capacidad de los recintos, esa cifra habría sido superior a la cantidad máxima de 5.000 espectadores anteriormente expuesta.

El club, en su comunicado, afirmaba que próximamente se informará del protocolo sanitario y del criterio del sistema de distribución de las localidades, si bien adelantó que sólo aquellos con la condición de abonados en la temporada 19-20 podrán tener acceso a conseguir entrada y que ninguna saldrá a la venta.

En cualquier caso ese es un ejemplo de que los parametros se asemejarán a los ya aplicados en la venta de las 4.000 entradas para el partido del femenino frente al Santa Teresa CD este domingo 16 de mayo desde las 12:00 horas, en el estadio Ciutat de València. En este caso la adquisición gratuita de la entrada se realizará por orden de solicitud vía on-line, accediendo a la web corporativa y más concretamente a la pestaña 'abonos' de manera que tras seleccionar cada socio la entrada correspondiente a su abono, el sistema le generará la entrada y tendrá que descargársela para mostrarla en la entrada en su dispositivo móvil o en papel. La vía de acceso al Ciutat estará especificada en su entrada y, además de aplicar el resto de medidas COVID-19, se tomará la temperatura a todos los espectadores y en el caso de superar la estimada en el protocolo como límite no se les permitirá acceder al estadio. Además, no se permitirá tampoco comer ni el consumo de bebidas en la grada, excepto agua, y no habrá consigna.