El Levante UD apunta "alto" en los fichajes para la delantera

El Levante está obligado a reinventarse de cara a la 21/22. Han sido dos temporadas exprimiendo una plantilla sin apenas margen para los retoques. De hecho el punto fuerte ha sido la continuidad. Un salto de calidad vinculado en realidad a no malvender futbolistas. Prácticamente una obligación en un contexto de mercado realmente adverso. "El fair-play se arreglaba traspasando a un jugador", llegó a decir Quico Catalán.

De los siete últimos fichajes, cinco han sido a coste cero y los otros dos, De Frutos y Dani Gómez, por 3,8 millones fijos por el 50 por ciento. Para los próximos, la situación sigue siendo difícil. Los mirlos blancos son cedidos o a coste cero. Y todo está muy apretado. Además, con el problema añadido de que el margen se reduzca aún más.

Sin embargo, la maquinaria está en marcha. Con la fase de renovaciones pendiente de los acuerdos con Postigo y Duarte, el foco no está solo puesto en las ventas. Incluso se presume un verano de búsqueda del 'nueve'. Como en los viejos tiempos, cuando Manolo Salvador basó parte de su gloria con el triplete de Caicedo, Koné y Martins. A diferencia de entonces, Roger es hoy indiscutible.

El retrato robot de lo que se está buscando no responde al de un sustituto. Es más bien un complemento. Otro nueve que permita a Paco López variantes para las segundas acciones y el juego aéreo y de espaldas. Sobre el papel Dani Gómez era el recambio de Sergio León, no el de Mayoral. Pero hubo que conformarse porque no había para más. Por lo mismo tampoco entró en el fair-play Budimir, un sondeo de última hora que no llegó a coger cuerpo.

Por el camino se quedó el argentino Gaich, al que se le ha seguido la pista también tras su cesión al Benevento. El argentino, un tanque de 1,91 metros, fue la primera bala la temporada pasada. Pero el CSKA pujó más fuerte. Aunque tiene una opción de compra de 11 millones, es posible que vuelva a salir cedido. Opción muy complicada pero que confirma por dónde iban los tiros y por donde siguen. Un tanque para Paco.

Y es que uno de los lamentos ha sido la ausencia de una variante de características. En determinados momentos se ha echado en falta. De hecho, junto al Barça, el Levante destaca por no contar con un ariete de centímetros. Se trata de un rol que sí es cierto que ha sido fundamental en la mayoría de equipos. Especialmente en los de la segunda mitad de la clasificación: Boyé (1,83) en el Elche, Rafa Mir (1,91) en el Huesca, Kike García (1,86) en el Eibar, Joselu (1,92) en el Alavés, Negredo (1,86) en el Cádiz, Marcos André (1,85) en el Valladolid, Maxi (1,86) en el Valencia, el mencionado Budimir (1,90) en Osasuna y Ünal (1,87) en el Getafe.

También entre los 10 primeros hay puntas de altura: Luis Suárez (1,82) en el Atlético, Benzema (1,84) en el Real Madrid, En Nesyri (1,89) y De Jong (1,88) en el Sevilla, Isak (1,92) y Carlos Fernández (1,85) en la Real Sociedad, Borja Iglesias (1,87) en el Betis, Gerard Moreno (1,80) en el Villarreal, Facundo Ferreyra (1,83) en el Celta, Williams (1,86) en el Athletic y Jorge Molina (1,88) y Soldado (1,80) en el Betis. El trío de Levante es uno de los más bajitos: Roger (1,79), Sergio León (1,76) y Dani Gómez (1,78).



Peinando el mercado

A la estela de los 14 goles de Morales, el peso ofensivo ha recaído sobre el Pistolero con 13 goles. Dani solo ha marcado dos, los mismos que en LaLiga Sergio León, aunque el cordobés fue el máximo artillero de la Copa. El área deportiva está pendiente de la situación de mercado. Los técnicos son conscientes de la dificultad de pagar traspasos e interesándose por aquellos que pudiesen llegar libres.

Hace unas semanas, como la mayoría de clubes de la parte baja, llegó el ofrecimiento de Kike García. El capitán armero renovó con una cláusula de escape en caso de descenso del Eibar, circunstancia de lo que fue informado el club. Sin embargo, se trata de una vía que se quedó en el arcén. No acababa de encajar y los tiros van por otras opciones. Sin darle la espalda al mercado nacional, en el que se han sondeado otras opciones, las primeras alternativas en este momento apuntan al extranjero.