"Ya el hecho de llevar la camiseta del Levante debe ser una motivación"

La salvación matemática del Levante ya está asegurada, pero Paco López se mostró ambiocoso de cara al encuentro que los granotas disputarán este domingo ante el Getafe en el Coliseum (18.30 horas). Enfrente espera un cuadro azulón que, al contrario que los levantinistas, todavía se juegan mucho y están metidos en la pugna por la salvación. Se espera un partido de máxima tensión en el último compromiso del curso lejos de Orriols, si bien el objetivo para los granotas está claro.

"A nosotros nos interesa nuestra situación y nuestra situación es que queremos competir y hacer un buen partido. Queremos ganar, llevarnos los tres puntos y terminar bien LaLiga, independientemente de cómo estén los rivales", afirmó el técnico. "Lo más importante es seguir reencontrándonos con nuestras señas de identidad y esa es la idea para mañana en Getafe", añadió.

Y es que el Levante llega a la cita tras seis encuentros sin ganar, si bien en los dos últimos (dos empates tras cuatro derrotas anteriores), se vio una mejoría colectiva en el equipo, que se acercó a sus señas de identidad más características. El cuadro de Paco López siempre ha sido un equipo valiente y letal al contragolpe, y esa versión de jugar desde la posesión, con alegría y sin complejos, se volvió a ver ante el Alavés en Mendizorroza (2-2) y también ante el Barça (3-3) en el último duelo en el Ciutat. Quedan por pulir ciertos aspectos que están lastrando al equipo, sobre todo errores puntuales e individuales que penalizan al equipo en defensa.

"Trataremos de competir como mínimo igual", dijo el preparador en referencia a los últimos dos compromisos. "Buscaremos hacer un buen partido, encontrarnos con nuestro ADN. Queremos acabar bien LaLiga, ser competitivos, jugar bien a este deporte. Así tendremos muchas posibilidades de ganar", confesó.

Paco evitó hablar de etiquetas, de la agresividad del Getafe o de la dureza del juego en determinados momentos. Al ser cuestionado sobre la reducción de tarjetas recibidas, el técnico fue claro: "Es difícil valorar esas cosas y pueden influir muchas cosas: los arbitrajes son más comprensivos, hay VAR y nosotros buscamos minimizar las cartulinas por protestas, que son absurdas". Sea como sea, que el equipo sea menos amonestado que en el pasado no es cuestión de actitud ni de dejadez. Tampoco de falta de contundencia. De igual forma que la "etiqueta" que se le ha impuesto al Getafe de "equipo duro" no ha de influir y prueba de ello son los números: cuatro victorias, un empate y una derrota en los seis encuentros de Paco contra el cuadro de Bordalás. "Cada equipo tiene su estilo, con sus virtudes y sus defectos", afirmó el preparador.

Paco también se refirió a las metas para estos dos últimos encuentros y esquivó la comparativa en la clasificación con el Valencia CF, ahora un puesto por bajo de los granotas con un punto menos. "Siempre hay metas y objetivo, en cada partido. Ya el hecho de ponerte la camiseta del Levante ya tiene que ser suficiente motivación. Ganar el partido contra el Getafe ya debe ser un objetivo y también el siguiente, el del Cádiz", dijo. Sea como sea, ganar en la tabla al rival de la ciudad podría añadirle un plus de morbo al final de la competición, pero el técnico no ve más allá de cerrarla con dos buenos partidos para seguir sumando y luego ya se verá el resultado final.



Coliseum, visita especial

Paco reconoció que visitar el Coliseum es sinónimo de "emociones" a flor de piel. Allí se estrenó hace unos años como técnico del primer equipo del Levante UD en Primera. El equipo estaba en una situación muy compleja tras una malísima racha con Muñiz y entonces logró una victoria balsámica. "Es un campo al que le tengo especial cariño. Allí debuté en Primera División y cuando llego a ese estadio te viene a la mente aquel día que terminó muy bien. Recuerdo muy mucho cuando finalizó aquel partido ir hacia los aficionados. Teníamos todos muchas ganas de sumar una victoria", recordó.

Para la cita, Paco no podrá contar con Campaña, que está recuperado y con el alta pero seguirá esperando para reaparecer, ni con Postigo, lesionado desde Mendizorroza con un esguince de tobillo. Radoja y Vukcevic, lesionados de larga duración tampoco estarán y se mantendrá en la lista Giorgi, del filial, quien ya tuvo minutos ante el Barça.



Vuelta del público a las gradas, ¿adultera la competición?

Paco López se mostró "contento y feliz" por ir encontrando "el camino hacia la normalidad" tras recibir la buena noticia de que los aficionados podrán volver de forma progresiva y asimétrica a los campos, si bien confesó que la medida es desigual. "No diría la palabra adulterar, es muy fuerte. Pero sí a mí me das a alegrir si mi equipo se juega algo importante, yo elijo que lo haga con público porque tiene influencia directa sobre el equipo", confesó.



Temporada 21/22

Por último, Paco no quiso centrarse en el análisis del próximo curso ni en la situación concreta de Rochina, que podría abandonar el equipo para jugar con el Granada. "Hasta que no acabe la competición no voy a hablar del próximo curso. Lo fundamental es hacer un buen partido contra el Getafe", dijo en primer lugar. Sobre el centrocampista valenciano, afirmó que "sigue siendo jugador del Levante hasta que termine el último partido", que "entrena como los demás y está centrado" y que "a partir del último partido se empezará todo a aclarar".