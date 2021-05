"Me pongo en la piel del aficionado y le entiendo"

"Si te digo la verdad estoy centrado en el partido contra el Cádiz. Me cuesta hacer un balance y cuando acabe la temporada pues ya haremos balance. Puedo decir que lógicamente no estamos contentos nadie sobre los resultados y el final. El repaso total de la temporada sería largo de analizar. Nos quedamos con lo último y esas sensaciones, la dinámica negativa. Y lo entiendo. Me pongo en la piel del aficionado y pensaría lo mismo. Pero desde dentro si haces un repaso de todo lo que ha pasado desde que empezó la temporada, incluso antes desde el Covid, jugar fuera de nuestro estadio, lesiones de jugadores importantes, de nuestro jugador franquicia como es Campaña... hay cantidad de factores que nos llevarían mucho tiempo de analizar. La realidad es que parece que nos quedamos más con lo negativo que con lo positivo. Hemos llegado a una final de Copa, que entiendo que eso se pasa rápido. No es una crítica ni mucho menos porque lo entiendo. Hemos ganado en el campo del Atlético, en el del Madrid... Cuando tienes unos resultados tan malos entiendo el mosqueo. Cuando acabe la temporada haremos balance de lo que se ha hecho mejor y de lo que se ha hecho peor. Pero que nadie dude que lo que queremos todos es que los resultados sean los mejores, que se juegue bien y que la gente esté contenta. Y no lo hemos podido conseguir". Con esas palabras, el técnico del cuadro granota, Paco López, dejó claro que entiende y respeta las críticas del aficionado tras un final de curso negativo, con malos resultados y con la sensación de que aunque Europa no era un objetivo, estuvo más cerca de lo esperado y se alejó cuando se abría la oportunidad de pelear por entrar en competiciones del Viejo Continente. El técnico también habló de los lesionados, del duelo ante el Cádiz, de qué verano espera y de qué nota final le pone a la plantilla.

Lesionados

Con respecto a la gente lesionada, está la duda del tobillo de Postigo. Tenemos entrenamiento ahora. Duarte tiene unas molestias que lleva arrastrando unas semanas. Ayer también tuvo problemas en la espalda. Parece ser que ha evolucionado con un tratamiento y Campaña, bueno..., ha tenido un problema personal y tiene permiso del club. Esta tarde no estará en el entrenamiento.

Vuelta al estadio

Es un día importante. Muy esperado desde... llevamos un año y pico sin ver a gente en el estadio y tiene que ser un día emotivo y alegre. Ojalá podamos ganar el partido. Que terminemos la temporada ganando y dando una alegría porque se lo merecen. Es lo que espero y deseo.

¿Rotaciones últimas?



Aquí queremos ganar el partido. No se trata de detalles o no. Se trata de ganar y de sacar el once más competitivo que tengamos y dependiendo de la situación de distintos jugadores. Sobre la rueda de prensa de Álvaro Cervera... el Cádiz viene de ser un recién ascendido y la exigencia es mayor cada temporada. Somos equipos que no es fácil reforzarnos con jugadores de un nivel muy alto pero la idea es mejorar con lo que tengamos. Esa es nuestra filosofía desde que estamos aquí. Dentro de nuestro presupuesto y límites sacar el máximo rendimiento posible.

Refuerzos de verano

Nos tenemos que sentar y ver qué posiciones podemos reforzar. Estamos esperando también a ver... excepto los que terminan contrato, no sabemos que salidas puede haber y cuáles no. Va a ser un verano difícil por cómo está la situación económica. Y por los posibles rumores... pero vuelvo a lo mismo. Cuando nos sentemos y hablemos vemos qué posiciones de verdad se nos pueden quedar huérfanas dentro de las limitaciones que podamos tener.

Rachas de los equipos

En el fútbol es difícil hacer un análisis de por qué con unos rivales se te da mejor y por qué contra otros no. Decir lo que voy a decir suena a excusa. Pero es verdad que si repasamos nuestro equipo y el resto, del puesto 10 hacia abajo, todos han tenido dinámicas y rachas muy malas. De equipos estar 13 partidos sin ganar, otros sumar 3 puntos de veinti pico... Evidentemente si nosotros hubiéramos tenido mejores resultados contra otros equipos de la zona baja y también los que hemos tenido con los de la alta pues habríamos jugado Europa... pero el análisis es muy complicado. Ya nos hubiera gustado tener el mismo nivel en todos los partidos de LaLiga.

Temporada complicada

Hemos estado muy apurados en los últimos 3 y 4 meses. Jugadores lesionados importantes en todos los partidos. Hay que hacer un análisis muy profundo. Habría que hacerlo. Como la temporada es tan larga y pasan tantas cosas vuelvo a repetir: entiendo que la gente esté como está en los últimos meses. Molesta. Lo entiendo.

Tirar más de la cantera



El jugador que demuestre que está para jugar en el primer equipo jugará. Como le ha pasado a Cantero en los últimos partidos.

Vacaciones

Más o menos tenemos clara las vacaciones. El regreso será en julio seguro porque el comienzo de LaLiga es pronto. Eso va a ser pronto. La nota no me gusta poner nota. Ya pondré yo dentro la que considere. Solo deseo que hagamos un buen partido y nos podamos ir con un buen sabor de boca. Que la gente, que no ha visto el estadio, disfrute en la vuelta y así cerrar el broche de esta temporada con una victoria en nuestro estadio.

Problema de mensaje

No sé si es un problema de mensaje o de qué. Tengo claro por la experiencia que tenemos en los últimos años que este equipo ha generado ciertas expectativas y entiendo el enfado del aficionado. De algunos... no sé si de muchos o de pocos. Cuando hace dos meses teníamos 38 puntos y que no hayamos ganado desde entonces, yo me meto en la piel del aficionado y les entiendo. Las expectativas cuando ves que has ganado partidos más difíciles y a otros equipos no... El objetivo principal está claro cuál es. Es crecer evidentemente. Pero a nivel de resultados si me dicen... es jugar Europa League y tal... mi respuesta sería otra. Y necesitaríamos hacer un equipo acorde a eso. Eso sí, con nuestro presupuesto evidentemente se puede aspirar a eso y crecer hacia eso. Para eso se necesita crecer ahí y tener esa ambición, que yo como entrenador y mis jugadores trato que sea así. Que no lo conseguimos pues es una evidencia. Nuestra intención es crecer y mejorar. También influyen miles de aspectos y a priori por presupuesto del club el objetivo está claro.

¿Debe hablar la dirección deportiva?

Yo no soy quién para decir quien tiene que hablar y quien no. A mi me toca este rol y lo asumo. Es lo que tengo que hacer. Soy responsable de lo que soy responsable. De los buenos resultados y de los malos resultados. Es lo que cuenta y lo que la gente ve. No puedo incidir en lo demás.