Paco López también ha puesto el punto y final a la temporada pero en la sala de prensa. El técnico granota ha destacado que la temporada fue mal al final, pero se queda con muchas cosas positivas del curso. Respecto al partido contra el Cádiz aseguró que debían limitar las situaciones de contragolpe tras pérdida y que no han sabido hacerlo, pero no le achaca nada al grupo que intentó ganar el último partido del curso.

Valoración de la temporada

"Ha pasado de todo este año. De todo. Tuvimos un inicio complicado, después una racha buenísima en la que va incluida la semifinal de Copa y después tuvimos un bajón que nos ha hecho acabar mal la temporada. Ha sido una temporada durísima, de mucho desgaste. Ha sido un poco dura la verdad"

"Ha sido una noche muy emotiva. Increíble. Esperábamos que viniera la gente y ha sido más especial de lo que podíamos imaginar. Solamente estando 5.000 no me quiero imaginar lo que puede ser con toda nuestra afición y el campo lleno. Se me ha puesto la piel de gallina desde el primer segundo viendo cómo han empujado... ha sido maravilloso. Nos ha faltado el brindarles la victoria"

"El reencuentro con la afición ha sido maravilloso. A veces cuando hablamos de la gente... es que son tantos. Y la sensación que se dice de 'agridulce', de los 20.000 generalizar no es justo. Insisto en que nos gustaría terminar mejor la temporada, pero sí que estamos contentos con haber logrado el objetivo del club y con llegar a las semis de Copa. Ha habido gente que lo ha valorado. Tenemos que ser exigentes, evidentemente. Cuando sean 5.000, 20.000 o los que sean cuando nos lo digan tenemos que escuchar a la gente. Al equipo no se le puede reprochar nada hoy. Lo hemos hecho todo. Lo bueno y lo malo. Decir que defensivamente y que de cara al año que viene... pues lo teníamos claro que el Cádiz te podía hacer daño a la contra. Con 1-0 hemos sido demasiado atrevidos, pero una pérdida en un balón que teníamos al rival en su área, nos llega el gol. Y el 1-2 nos llega una jugada en un mal momento"