Quico aprieta y lamenta las "opciones" perdidas esta temporada

Quico Catalán, presidente del Levante, ha comparecido este miércoles en la sala de prensa del Ciutat de València (ha sido el primer acto con presencia de medios de comunicación en el estadio tras el estallido de la pandemia) para hacer repaso de la actualidad granota. El máximo mandatario se ha referido la vuelta del público al estadio, a las exigencias económicas del mercado de fichajes que ahora comienza y en general al balance del curso 20/21. Estas han sido sus declaraciones.



Datos sobre el regreso del público en la campaña 21722

"Ojalá. Estaría encantado. Lo que recibimos internamente son mensajes de que vamos por el buen camino. El porcentaje puede ser superior. Lo más importantes es que parece ser que van a volver los aficionados, ese porcentaje va a ser mayor y puede ser a nivel nacional en todos los terrenos de juego. Vamos a poner en marcha una campaña de abonos, vamos a dotar de cierta normalidad los planteamientos teniendo en cuenta que siempre va a aparecer la cláusula pandemia. Pero entendemos que tenemos que ir volviendo a la normalidad".

Campaña de abonos 21/22; no habrá renovaciones gratuitas como ya se programó para la 20/21

"Se mantiene, claro. Vamos a seguir con un proyecto que iniciamos hace dos y que ha tenido un paréntesis. La temporada 21/22 pondremos en práctica las medias que tomamos hace año y medio, todos los abonados van a pagar pero pagarán más o menos en función de su implicación y fidelidad. Se empezó y va a continuar. Contempla todo eso".

"El ticketing no ha sido una partida de ingresos en nuestros presupuestos porque hemos reinvertido en nuestra gente. Pensar que el Levante hoy es el equipo de muchos niños valencianos es una realidad"

Mercado de fichajes

"El Levante afrontó el reto el año pasado no debilitándose y creo que mal no ha salido. Ahora tenemos claro que va a ser un mercado en el que todos tenemos que medir los tiempos y que nos va a llevar su tiempo. Que todos estamos con la necesidad de vender antes del 30 de junio lo sabemos, pero también sabemos que hay un mercado que se cierra el 30 de agosto. Hay que equilibrar y todo lo que no hagamos este ejercicio, el siguiente. Estoy ocupado, responsabilizado y preocupado, pero también tranquilo. Sé que muchos clubes se querrían cambiar por el Levante. Vamos a tener nuestras oportunidades y en ese sentido tenemos que jugarlo bien".

"El mercado del fútbol siempre es lo mismo. La mayoría estamos pendientes de nuestras salidas pero de la misma forma de las llegadas. Trabajamos en intentar compensar y mejorar. Va a ser un mercado muy largo pero estamos midiendo cada movimiento al milímetro y mucho no se ha movido aún en aquellas incorporaciones que deseamos"

"Para nosotros en estos momentos no hay ninguna posición firme de ningún club con ningún jugador. Desconozco si hay un interés, pero hasta ahora no he recibido ni una llamada del Athletic Club por Aitor (...). No sé si va a aceptar la propuesta (de ampliar hasta 2024). Nosotros lo que hacemos con Aitor es quer reconocemos su trabajo, su trayectoria y vamos a ver. El deseo es que renueve. Es una mejora más y ampliamos un año".

Balance del curso 20/21

"Hay que hacer un ejercicio más pedagógico. Poner nota a la temporada. Se ha cumplido el objetivo pero lógicamente no podemos estar contentos del todo. El fútbol nos ha dado opciones de ser más competitivos en momentos concretos y no lo hemos conseguido. Confundir el objetivo con lo que el fútbol te puede dar es muy diferente. No es un sobresaliente. Tendría que cambiar mucho el fútbol cambiar el objetivo deportivo del Levante. Es harto complicado y ojalá alguien lo cambie. Es ser realista, nunca he vendido humo, y no es ser conformista. El objetivo es seguir en primera división y yo ahí no voy a vender humo. Este Levante con más de 100 años de historia solo ha estado 15 años en Primera División. Hemos conseguido el objetivo pero no podemos estar orgullosos. Tenemos que aprender, corregir y mejorar. El primero el presidente y luego bajemos, jugadores, cuerpo técnico, míster€ El nivel de exigencia tiene que aumentar, tienes que ser muy exigente en cada momento. Nos dio esa oportunidad porque hemos demostrado que somos buenos, no unos tarugos. Tenemos que ser más constantes en momentos puntuales. Cambio esta temporada por la de hace tres años cuando en Montilivi nos salvamos. Hemos visto dos levantes. Una capa de cualquier cosa y otro vulnerable. Tenemos buena plantilla, muchos jugadores y nuestra intención es mejorar. Jugadores, cuerpo técnico están de vacaciones pero seguro que estarán analizando si han podido estar mejor€"

"El fútbol es fútbol, es pasión, vi con alegría nuestra trayectoria en Copa. Habría sido muy bonito ir a la Cartuja. Tendremos otra oportunidad. Hemos sido capaces de todo lo importante, pero hemos perdido partidos que a priori no podíamos perder Es muy difícil ganar un partido y muy fácil perderlo. El hecho de haber acabado el 14 no me gusta, me habría gustado si mi nivel fuese de 18, pero creo que hemos dado un nivel para estar por encima de la posición 14".

Postigo y Duarte

"Si Postigo sigue es porque entendemos que es un jugador importante para el equipo. Aquí no se regala nada a nadie. Estamos muy cerca de cerrar el acuerdo y seguir en el Levante. Y Oscar ha alcanzado un número de partidos.

Fase 2 del estadio y ciudad deportiva

"Firmamos un convenio con el ayuntamiento que va a repercutir en la fase 2 y ahora se están desarrollando los proyectos. Plazo, no antes daño y medio no vamos a poder hacer nada aquí. Y respecto a la ciudad deportiva estamos en medio de una doble gestión, concesión de licencia y concesión administrativa de ese suelo. Creo que es cuestión de próximos meses. Luego quedaría una fase de licitación por nuestra parte. Sacaríamos un concurso. Nos marcamos que en los próximos seis meses deber estar todo el trámite legal"

De Frutos

"No hay una oferta. Ni ahora ni hace meses. Pero es verdad que el Real Madrid valora mucho a Jorge de Frutos y sabe que tiene un jugador muy importante para todos, para ellos y para nosotros"

Rochina y Toño

"Rubén acaba el 30 de junio y seguramente se ha comprometido o se va a comprometer con otro equipo porque es agente libre, y el caso de Toño tiene dos años más. El Levante le puede comunicar que resuelve su contrato antes de una fecha, pero eso es algo que no se ha producido"

Fair Play

"Si no salen jugadores antes del 30 de junio puede provocar que no cumplamos con el objetivo de cerrar con beneficios. Pero de aquí al 30 de agosto el Levante va a vender, ya te digo yo que sí. Lo que no vamos a hacer es estropear todo por malvender"

Paco López

"Este último año y medio ha supuesto un desgaste para todos. Paco tiene todo para estar en este club todo el tiempo que quiera. Ojalá eso sea sí. En mí tiene una persona que cree en él. Todos nos equivocamos, pero nos tiene que hacer mejores"

Cantera

"Es un debe importante que tiene el Levante. Tenemos que cambiar, que reconducir, que mejorar. Creo que debemos apostar más por esos activos que se han formado en nuestra escuela y eso es un trabajo de todos"

Médico

"El Doctor Buil va a seguir. Si fuera por malestar del entorno no estaríamos nadie en este club"