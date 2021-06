Postigo será granota hasta 2023: "Estoy muy feliz aquí"

El Levante y el defensa Sergio Postigo han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato que vinculaba a ambas partes hasta junio de 2023, según ha informado este jueves el club valenciano.



Postigo llegó al Levante en el verano de 2016 procedente del Spezia italiano y esa temporada logró el ascenso a Primera División gracias precisamente a un gol suyo ante el Real Oviedo en València el 29 de abril de 2017. Desde su llegada al Levante, Postigo ha disputado un total de 146 encuentros, 137 en la Liga y 9 en la Copa del Rey, y ha anotado cinco goles.





Una de las decisiones de no querer escuchar decisiones para salir de aquí es lo importante que me siento y lo bien que me hacen sentir (la afición). Ahora lo que quiero es ayudar al club para que siga creciendo. Desde que llegué se ha ido cumpliendo y ese es el objetivo, que el club siga creciendo y viviendo noches magníficas". El central, emocionado, no se pudo quedar con ningún momento especial. "Ojalá sigamos viviendo muchos más".