Preguntas frecuentes de la Lotería de Navidad

Aunque es difícil encontrar en España a alguien que no haya jugado nunca a la Lotería de Navidad, el sorteo más importante del año sigue suscitando dudas sobre la dotación de los premios, las reglas o la forma de compartir décimos, entre otras muchas cuestiones. Ahora, cuando se acerca la fecha en la que los bombos vuelven a girar y a poner en juego la ilusión de tantas personas, repasamos algunas de las preguntas más habituales.

¿Cuánto dinero se puede ganar en la Lotería de Navidad?

El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 repartirá este año hasta 2.772 millones de euros en premios, 70 más que el año pasado.

El premio Gordo está dotado con cuarto millones de euros al número, lo que significa 400.000 euros al décimo. Y los siguientes premios se reparten de la siguiente forma:

Segundo premio: 1.250.000 euros por número, 125.000 al décimo.

Tercer premio: 500.000 euros, 50.000 euros al décimo.

Dos cuartos premios: 200.000 euros por número, 20.000 por décimo.

Ocho quintos premios: 60.000 euros, 6.000 cada décimo premiado.

Además, se premian las aproximaciones, las centenas o las dos últimas cifras de los tres premios principales, además de la pedrea.

¿Cómo se compran los décimos?

Los décimos se pueden comprar en las administraciones oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, pero también se pueden adquirir por internet en las páginas web de las administraciones o en el portal oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Los décimos digitales, sin soporte de papel, tienen el mismo valor que los de los convencionales. El precio de cada décimo es de 20 euros.

¿Cómo se comparten los décimos de la Lotería de Navidad?

A la Lotería de Navidad no sólo se puede jugar con décimos íntegros. Quien dese compartir un décimo con más personas también puede hacerlo. De hecho, este es uno de los aspectos más característicos de este sorteo. Si elegimos esta opción, eso sí, tenemos que saber que es recomendable certificar por escrito el reparto de los décimos.

¿Cómo funciona el sorteo?

El sorteo de la Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. En el escenario habrá dos bombos: uno con las bolas de todos los números en juego y otro con las bolas de las cantidades de los premios. En el bombo de los números se introducen 100.000 bolas y en el bombo de los premios habrá 1.807. Una vez iniciado, un niño del Colegio de San Ildefonso recoge una bola del bombo de números y otro niño, a la vez, una del de premios, que será el que corresponda a ese número, hasta completar el listado estipulado.

Francisco Moreno y Yesica Paola Valencia cantan el primer premio durante el sorteo de la Lotería de Navidad 2023. / EFE

¿Cómo saber si has sido premiado?

Para saber si has resultado premiado, puedes seguir el sorteo en directo en este periódico. Al finalizar, se puede realizar la consulta en nuestro comprobador de la Lotería de Navidad o en la web de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Cómo se cobran los premios?

Si el premio es inferior a 2.500 euros, se pueden cobrar en las administraciones de Lotería, pero si es superior a esa cantidad, hay que acudir a cobrarlo a una las entidades financieras concertadas. Aquí se incluyen los premios principales del sorteo.

El plazo para requerir el abono se extiende durante tres meses desde el día siguiente de la celebración del sorteo.

¿Cuánto se lleva Hacienda?

Hacienda también participa, a su manera, en el sorteo Extraordinario de Navidad, aunque en su caso la cantidad está asegurada.

En concreto, el fisco se queda con el 20% de los premios superiores a los 40.000 euros, lo que significa que sólo se gravarán el Gordo y el segundo y tercer premios. Los afortunados en el sorteo estarán exentos de tributar por el resto de premios.