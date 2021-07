Luto en el surf y en el deporte valenciano y español. El surfista Óscar Serra falleció este sábado en México tras cae de una ola en en la famosa playa de Zicatela (Oaxaca) y sufrir un fuerte golpe mientras se preparaba para surfear las gigantes olas de Puerto Escondido.

Así lo confirmaron varios medios locales y uno de sus compañeros, Miguel Castrillón. "Zicatela me distes el mejor día de mi vida y hoy me has dado el peor día de mi vida, esto es una auténtica pesadilla. Quedamos esta mañana para entrar juntos por que era tu primer día en puerto y en la primera ola nos dejaste. Óscar, espero que ahí arriba sigas siendo la gran persona que eras. Tuve la suerte de conocerte hace dos días en Barra De la Cruz y por supuesto que me voy a quedar con ese baño que nos dimos juntos y con esa sonrisa que llevabas siempre", señaló.

El valenciano, según detallas los medios locales, entró en el mar poco después de las 7:00 con bandera roja, cayó desde una altura de más de dos metros, se golpeó con el fondo del mar y aunque fue llevado a la orilla inmediatamente por los servicios de socorristas, ya no pudieron reanimarle.

La propia Federación Española de Surf confirmó la noticia poco después a través de sus redes sociales. "Un día de olas grandes en Zicatela (Puerto Escondido) -hoy- nos ha dado un golpe durísimo… Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos por la pérdida de Óscar Serra. No hay palabras para describir tanto dolor… la vida es muchas veces injusta. D.E.P.

Por desgracia, no es la primera tragedia en la zona, ya que allí también falleció el famoso surfista californiano Noel Robinson.