Familycash Xàtiva masculino obtuvo una decisiva victoria por 3-1 frente al Mediterráneo de Castellón (25-20/23-25/25-21/25-21). Setabenses y castellonenses, rivales directos en la mitad de la tabla, les separaba un punto de diferencia favorable a los castellonenses, el encuentro del pasado sábado resultaba clave para lograr cierta ventaja entre contendientes.

El Familycash Xàtiva VB continuó mostrando su buen rendimiento y sigue creciendo en la clasificación. Los de Hernán Pesci y Claudio Fantin superaron con solvencia al Mediterráneo Castellón. Un encuentro muy igualado, disputado hasta el final. Un igualadísimo primer set que fue la tónica del partido (16-16) en el que ninguno de ambos conjuntos daría su brazo a torcer. Continuos intercambios de ataques y buenas defensas. Solo en el tramo final los de Xàtiva lograron tres puntos de diferencia (23-20), ventaja que resultaría decisiva para vencer en la primera manga. Un segundo set que resultó favorable al CV Mediterráneo en los momentos finales, los de Xàtiva lucharon lo indecible pero no fueron capaces de mantener la ventaja (16-14) y se vieron superados por el buen juego de los visitantes (17-20). El Mediterráneo supo administrar la ventaja, aunque los de Xàtiva lucharon lo indecible (23-24), pero al final los de Castellón pusieron el partido en tablas. Un tercer set que fue bastante decisivo en el resultado final, los de Xàtiva, muy activos y efectivos en ataque y con buenas defensas lograron una ventaja de 14-9. Los visitantes no querían irse de vacío y pusieron toda la carne en el asador, logrando acercarse en el marcador (21-19) y forzando el tiempo muerto setabense. Los de Xàtiva ya no volvieron a fallar, y con tres ataques directos y un bloqueo cerraban el tercer set. El cuarto set fue el más favorable, a los de Xàtiva, que lograron mantener una distancia en el marcador (15-11) que supieron administrar hasta el final, ganando con autoridad, aunque el Mediterráneo no dio en ningún momento el partido por perdido.

Máximos anotadores: Por CV Mediterráneo: Daniel Mata, 21 puntos y Marcos Monserrat (16). Por Xàtiva Voleibol: Rubén Martínez Ferrer (20 puntos), Sebastián Barrial (19), Mauro Aguilera (19) y Sergio Vallet (12). Próxima Jornada el conjunto setabense visita al líder: Ube Illa Grau.

Superliga Femenina 2

Familycash Xàtiva femenino, no consiguieron puntuar y cedieron por 0-3 ante el Mazo Construcciones AVG Almería (21-25/15-25/19-25). Las de Larry Creus y José Manuel Martí alternaron momentos de muy buen juego con altibajos que fueron bien aprovechados por el AVG Almería, un rival duro de la parte alta de la clasificación.

El AVG Almería está dirigido por el exinternacional español Cosme Prenafeta y el Xàtiva por Larry Creus, dos viejos amigos y rivales, ambos jugadores referencias y leyendas del voleibol mundial, se encontraron de nuevo en el pabellón municipal de voleibol setabense.

Respecto al partido, en el primer set el juego permaneció bastante igualado, se adelantaron las andaluzas por 8-11, pero reaccionaron las de Xàtiva que lograron ponerse por delante 18-17 con un juego vivo y buenas defensas. Tres ataques seguidos de las almerienses llevaron el marcador al 18-20, ventaja que lograron mantener hasta el final (21-25). El segundo set fue de dominio del AVG, las de Xàtiva no se encontraron nada cómodas en la pista, mientras que las andaluzas fueron mucho mas efectivas. La mayor contundencia atacante del Almería junto a la diferencia que lograron mantener en el marcador, fue decisiva para llevarse con claridad por 15-25 la segunda manga. Se realizaron cambios en el equipo de Xàtiva en el tercer set, buscando contrarrestar la efectividad de las visitantes. Las de Xàtiva se adelantaron por 7-4, provocando el tiempo muerto del Almería, las setabenses se encontraban más cómodas y lograron recuperar la frescura de su juego. Las visitantes tuvieron que arriesgar y poco a poco fueron recortando distancias, obligando con 11-9, a pedir tiempo muerto a los entrenadores setabenses para poder parar de nuevo la racha andaluza. Las de Xàtiva siguieron por delante luchando lo indecible (16-14) pero les falto continuidad en su juego. Arriesgaron las andaluzas, que lograron de nuevo tomar la delantera 16-17 forzando el segundo tiempo muerto del Xàtiva. Sin embargo, la ventaja siguió aumentando y finalmente las de Xàtiva perdieron por 19-25.

Máximas anotadoras: Por AVG Almería: Ana Navarro 17 puntos y Carolina Watkinson (16). Por Xàtiva Voleibol: Cristina Briggs (10 puntos), Laura Navarro (8). Próxima Jornada el conjunto setabense visita al Nevadis Albolote (Granada), en un partido muy importante para las aspiraciones de ambos conjuntos.

Base

En cuanto a los resultados de los partidos que los equipos de base disputaron, destacar cuatro victorias y tres derrotas, en una jornada de nuevo muy marcada por la pandemia de coronavirus, en la que se suspendieron bastantes partidos en la Comunidad Valenciana. En la categoría primera división juvenil masculina el CV Xàtiva ganaba en la cancha del Torrente por 0-3, consiguiendo los tres puntos en juego. Derrota en la categoría primera división juvenil femenina, las de Xàtiva cedieron por 0-3 contra el líder CV Sant Joan Alacant en partido atrasado. Cedieron también el partido que jugaron en Villena por 0-3. En los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, categoría cadete femenino preferente las de Xàtiva ganaron por 3-2 a Escuela 2-La Cañada en un partido muy disputado. El infantil femenino preferente, también vencían por 3-2 a Escuela 2-La Cañada también en un partido muy emocionante. Victoria del Dental Carralero Infantil masculino 2 en Ontinyent por 0-3. Derrota del Dental Carralero infantil masculino1 en Gandía por 3-0.