La selección española absoluta masculina cayó derrotada frente a la de los Países Bajos (1-3), en el primer encuentro disputado dentro del stage que les mantendrá en San Fernando hasta el próximo día 27.

Partido que se convertía en el debut oficial de Max Caldas al frente de los RedSticks, que de igual manera, ha visto el bautismo internacional con España de hasta seis jugadores; Oriol Salvador, Pau Cunill, Marc Vizcaíno, Jordi Bonastre, Marc Reynè y Marc Escudé.

Un duelo que se mostró muy abierto en su parcial inicial. Pese a esta circunstancia, pocas fueron las ocasiones que pudo disfrutar el público que llenaba el feudo isleño. Una de ellas llegó después de una buena combinación de Quique González de Castejón, que pudo suponer el tanto que rompiera el equilibrio. En el otro área, por su parte, Mario Garín evitaba que su portería pudiera encajar un primer gol con una gran intervención. Un pase cruzado desde el flanco derecho del ataque local, finalizaba en una bola que pasaba por delante de la potería sin encontrar rematador, en lo que se convirtió en el cierre del período inicial.

En el siguiente, mismo escenario que en el anterior. España se mostró bien posicionada sobre el campo, conteniendo cualquier tipo de acometida que pudiera generarle el conjunto tulipán. Sin embargo, en la única aproximación, Thierry Brinkman rompía la igualada (0-1, Minuto 27).

Marcador con el que se llegaba al descanso y que vería, nada más reanudarse el juego, como se ampliaba la renta. Lo hacía dentro del primer minuto, cuando un stroke señalizado por los colegiados, no lo desaprovechaba Jip Janssen para aumentar la diferencia (0-2, Minuto 31). Los españoles reaccionarían, teniendo en un lanzamiento de Ricardo Sánchez; que se marchaba desviado y una pillería de Álvaro Iglesias; donde su remate final se chocaba con el portero visitante, la doble opción de reducir distancias.

Sin otros cambios se entró en los 15 minutos definitivos. Tiempo que trajo el penalti córner que abría la cuenta en el envite. Una acción que no dejó escapar la Oranje, donde nuevamente Janssen, de lanzamiento directo, subía la renta a tres (0-3, Minuto 51). Los hoy vestidos de rojo reaccionarían, llevando esta misma acción al otro área, donde Marc Miralles no fallaba transformando un tiro directo (1-3, Minuto 54). Repetirían posteriormente, pero la buena intervención del meta holandés impedía el segundo, en un choque que no volvió a ver modificaciones en su resultado.

Este miércoles, también en el Pablo Negre, llegará el segundo turno para un conjunto español que se medirá a Gran Bretaña (19:30 horas).