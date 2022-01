La pandemia sigue marcando la agenda de los partidos del fin de semana en las ligas de plata españolas. En la Superliga2 masculina solo se disputaron dos partidos, el resto fueron suspendidos. En la liga femenina solo se pudieron disputar tres partidos de los seis previstos en la jornada. En las categorías de base también se suspendió el partido Cadete masculino. La próxima jornada el equipo femenino viajará a tierras sevillanas el sábado 29 de enero a las 20:00 horas, mientras que el conjunto masculino viajará a Roquetes (Tarragona) para jugar el domingo 30 de enero a las 17:00 horas.

El Familycash Xàtiva voleibol femenino, no consiguieron traerse la victoria de Granada, pero consiguen un valioso punto en un partido más que igualado que finalmente ganaron las de Nevadis Albolote 3-2 (22-25/25-18/25-19/21-25/15-13). Las de Xàtiva dominaron en el primer set y en el cuarto set, mientras que las andaluzas dominaron en el segundo set y en el tercero. Un partido de claro dominio alterno que finalmente se resolvió en el tie-break, en el que las de Xàtiva siempre contaron con una mínima ventaja, pero no lograron romper la igualdad y finalmente cedieron por un ajustado 15-13.

Las de Larry Creus comenzaron con buen pie en la primera manga, un buen saque que dificultaba la recepción local, y buenas defensas que aumentaban su potencial ofensivo, lo que les permitió controlar el desarrollo del juego. Las setabenses fueron siempre por delante y administraron bien la ventaja, finalmente vencieron por 22-25. Cambiaba el panorama en la segunda manga, las granadinas no estaban dispuestas a que las de Xàtiva aumentaran la distancia y fueron capaces de aumentar su efectividad en ataque respecto al set anterior. Lograron una ventaja cómoda hasta el final, lo que les permitió dejar el partido en tablas. Ya en el tercer set, parecía que comenzaba un nuevo partido, porque las locales siguieron defendiendo y atacando con mucha efectividad, las de Xàtiva perdieron algo de eficacia y de efectividad en el saque, lo que facilitaba bastante los primeros tiempos del equipo granadino, que lograban una ventaja significativa, que por mucho que trato de reducir el equipo de Xàtiva, no pudieron conseguir. Las locales se llevaron el tercer set por 25-19 y lograron así darle la vuelta al partido. Eran ahora las setabenses, las que no estaban dispuestas a irse de vacío, y lucharon lo indecible en el cuarto set. Recuperaron la capacidad defensiva y la efectividad en el saque. Aumentaron la efectividad en el ataque y consiguieron una ventaja que supieron administrar hasta el final por 21-25, forzando el desempate y asegurando el primer punto en juego. Un quinto set que hubiera podido caer del lado de cualquiera de los dos equipos, las de Xàtiva lograron mantener una ventaja mínima pero no consiguieron romper la igualdad (7-8) con el cambio de campo. Las granadinas tuvieron algo más de solidez atacante en la segunda parte del set, y las de Xàtiva se defendieron con uñas y dientes. Todo estaba muy igualado, pero al final la balanza se inclino del lado de las locales por ajustado 15-13.

Máximas anotadoras: Por Nevadis Albolote: María Castro con 32 puntos, que la semana anterior ya había sido elegida MVP de la superliga2 femenina, e Irene Argudo con 16 puntos. Por Xàtiva Voleibol: Cristina Briggs (22 puntos), Laura Navarro (18) y Laura Mascarell (12). La próxima Jornada el conjunto setabense volverá a viajar a tierras sevillanas, en un partido muy importante para las aspiraciones de ambos conjuntos. Las setabenses trataran de resarcirse de la derrota de esta semana en la complicada cancha de Mairena del Aljarafe.

Equipos de base

En cuanto a los resultados de los partidos que los equipos de base disputaron, destacar que fue una jornada bastante buena, con cinco victorias y dos derrotas. Se tuvo que suspender el partido Cadete masculino por casos de COVID-19, pero afortunadamente se pudieron disputar el resto de partidos. En la categoría Juvenil femenina, se disputaba un partido de circunstancias contra un rival superior para acabar la última jornada de la primera fase de la Primera División autonómica. Las de Xàtiva cedieron por 0-3 contra el Playas de Benidorm.

En los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, categorías de Iniciación al Rendimiento: Muy buenos resultados en las categorías preferentes Infantil y Cadete femenina. El Xàtiva voleibol Cadete femenino ganaba por 3-0 al Liceo de Paterna (25-21,25-18,25-17) consiguiendo los tres puntos. Al igual que el equipo Infantil femenino preferente (foto de la noticia) que ganaron también por un gran resultado de 3-0 (25-10/25-19/26-24) en un emocionante tercer set.

Victoria del Cadete femenino zonal: Xàtiva voleibol por 0-3 en Alzira (11-25/9-25/20-25). Se enfrentaban en la categoría infantil femenina zonal los dos equipos de Xàtiva, el Dental Carralero Rojo ganaba por 2-3 al Dental Carralero Amarillo en un buen partido de ambos conjuntos (25-14/25-21/18-25/21-25/11-15).

Una gran victoria también la del conjunto Infantil masculino Xàtiva voleibol 1 contra el Liceo de Paterna por 3-0 (25-23/25-17/25-22). Derrota con parciales ajustados del infantil masculino Xàtiva voleibol 2 en Paterna por 3-0 (25-23/29-27/25-20) en un partido que hubiera caer del lado de cualquiera de los dos conjuntos.