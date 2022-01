La recta final de la Liga de Pádel por Equipo de la FPCV ya ha llegado. La conclusión de algunos de los grupos de la 3º Categoría Femenina y la presión de no estar la clasificación resuelta en muchos otros grupos pone toda la categoría al rojo vivo.

A falta de dos partidos por jugar, el Grupo A sigue abierto a todo. El Club de Tenis Jávea 1 es líder pese a caer en el último partido que le tocaba disputar, y a tan solo un punto del segundo clasificado, el Pádel Point La Nucia 1, que jugará contra el quinto clasificado, el CH2 Marina 1. El tercer y cuarto clasificado lucharán por acabar la Liga en el TOP 3.

El Grupo B, a falta de una jornada atrasada por disputar para los tres primeros equipos de la clasificación, todo está en un pañuelo. El Deportivo Stadio Alicante 2 cumplió y venció al último clasificado, el ECOMM Pádel Club 1, por 3-0 y sigue en la cima de la clasificación. El AN Pádel Rojo también ganó por 2-1 ante el Montemar y sigue a la estela del líder con dos puntos de ventaja, misma puntuación que el AN Pádel 3º Femenino, que también venció al Sport Club Alicante Fun And Family 2. El último partido decidirá que equipo se alza como campeón.

El Grupo C parece cerrado a sorpresas. El Centro de Excursionistas Eldense se alza en el primer puesto a cuatro puntos del segundo clasificado después de ganar al Areaclub Pádel Indoor 1, el tercero en la tabla. A falta de un partido para acabar la Liga de los tres primeros clasificados, el líder y su perseguidor se enfrentarán para cerrar el campeonato.

En una situación similar se encuentra el Grupo D. Las chicas del Ananta360 Pádel se alzan como campeonas superando al Life Pádel Eventos Deportivos S.L.U. por cinco puntos pese a descansar en la última jornada. El Pádel Plus Ibi cierra el podio. El campeonato se cerrará con la disputa de los partidos atrasados: el Albereta vs Bela Pádel Center Alicante y el Pádel Matola RN A vs Padelclub Alicante Indoor X.

El Grupo E concluyó la pasada semana. El Club de Campo Onda A quedó campeón de su grupo, el Pádel Peri Esport 4 subcampeón y el Club de Tenis Benicarló cerraba el pódium.

Al Grupo F solo le falta los partidos del Club de Pádel Moixent 2 para concluir su campeonato. Aún así, el TOP 3 ya está finiquitado matemáticamente: Club de Pádel Riba-Roja es el campeón, el Argentum Pádel Xátiva es el subcampeón y el Sporting Club de Tenis se queda en el tercer puesto.

El Grupo G blinda también su podio pese a no acabar el campeonato. El Pádel Burriana 2 es matemáticamente campeón a la espera de se jueguen los dos partidos restantes que debe afrontar el tercer clasificado, el Enjoy Samaranch, que se juega con el Pádel Burriana 3 el subcampeonato. Ambos equipos tendrán un enfrentamiento directo.

Todos los resultados, clasificación y próxima jornada de la jornada AQUÍ