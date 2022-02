El próximo 20 de marzo miles de cazadores españoles acudirán a Madrid a una multitudinaria manifestación en defensa de la caza. La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana se volcará en la convocatoria y desde las delegaciones provinciales se está coordinando junto a los clubes de cazadores la organización de autobuses para acudir a la marcha en Madrid. El presidente de la entidad, Raúl Esteban, habla sobre los motivos de la manifestación y las principales reivindicaciones del colectivo cinegético: “Nos lo jugamos todo”.

La manifestación, que lleva por lema “Juntos por el campo”, está organizada por las tres principales organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA), por la Real Federación Española de Caza (RFEC) y por Alianza Rural, lo que demuestra la unión de los principales y mayoritarios sectores rurales frente a la falta de apoyo y abandono hacia el mundo rural.

La Ley de Protección y Derechos de los Animales, el Real Decreto de Núcleos Zoológicos, las continuas prohibiciones, limitaciones y ataques que viene sufriendo el colectivo desde hace tiempo son motivos más que suficientes para que los cazadores se movilicen el próximo 20 de marzo en una gran manifestación en Madrid.

¿Cuáles han sido los motivos para que los cazadores se movilicen el 20 de marzo en Madrid?

Sin duda, la ley de Bienestar Animal y el Real Decreto de Núcleos Zoológicos han sido el detonante de esta gran manifestación nacional, aunque hay muchos más motivos. Que obliguen a castrar a los perros, impedir la cría, impongan una edad de jubilación y jornadas laborales para animales, que no se pueda tenerlos en terrazas, la prohibición del silvestrismo, de la perdiz con reclamo, tiro al vuelo, cetrería... Son cuestiones muy graves que afectan al desarrollo y bienestar mismo de los animales.

¿Qué asuntos les afecta más a los cazadores valencianos?

Las corrientes animalistas que provienen de Europa están, por desgracia, imponiendo criterios ideológicos que no tienen en cuenta la realidad de nuestro campo. Nuestros derechos se van limitando cada vez más pero los cazadores seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones y responsabilidades, que no son pocas. La recuperación del silvestrismo y el parany, la conservación de la gestión cinegética de aves acuáticas en humedales, la prohibición arbitraria de la tórtola o el futuro incierto de especies como la codorniz, la perdiz roja o el zorzal nos inquietan.

¿Cuáles son sus principales reivindicaciones?

Pedimos que se reconozca nuestra función social en el control de especies para la conservación del entorno natural y para prevenir accidentes de tráfico o daños en los cultivos provocados por la fauna silvestre. O para la transmisión de enfermedades como la PPA (peste porcina africana) o la tuberculosis y daños a la ganadería, a las infraestructuras, a la flora y fauna protegida...La caza es necesaria y es la única herramienta eficaz de control poblacional.

Numerosos colectivos del mundo rural se han adherido, ¿a qué cree que se debe?

Todos los que formamos parte del mundo rural tenemos un mismo objetivo, defender los intereses del sector primario. Nuestros pueblos no cuentan con el respaldo que necesitan, los sectores ganadero y agrícola no pueden seguir así. El respaldo ha sido mayoritario.

¿Por qué ir a la manifestación del 20 de marzo?

No nos jugamos mucho, nos lo jugamos todo. O nos unimos o seguirán las prohibiciones hasta que se imponga “lobby” del animalismo radical y acaben con la caza. Y eso no puede pasar. El 20 de marzo les diremos alto y claro que no pueden obviar los enormes beneficios sociales, culturales, económicos y medioambientales de la caza.

Desde la Federación de Caza queremos agradecer la respuesta tan positiva que están teniendo los cazadores valencianos. Los clubes se están movilizando pese a que las fechas en la Comunidad Valenciana son complicadas.