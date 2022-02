Las pistas del Squash Club Santiago de Galicia fueron testigo de una nueva gesta de su jugador, Borja Golán, quien a los treinta y nueve años volvió a subirse a los más alto del podio en el nacional. Cristina Gómez, tras cuatro títulos consecutivos y ser finalista en la última edición, logró su quinto trofeo como mejor jugadora española.

El gallego sigue ampliando su historia, y la del squash español, al proclamarse por décimo séptima vez campeón de España. El que fuera número cinco del mundo llevaba dos temporadas cayendo en la final ante Iker Pajares, el joven catalán que ya se encuentra entre las veinte cinco mejores raquetas del mundo. Una edición más, la final se repetía y esta vez con Pajares como principal favorito. Pero Golán jugaba con el público a su favor y sólo necesitó hacer uso de tres juegos para volver al primer cajón del podio tres años más tarde. “Este título significa mucho, poder ganar delante de tu gente es muy especial. Me he encontrado muy bien durante todo el torneo y, con mi edad, ya dependes de múltiples variantes, aunque sabía que tenía opciones y las he intentado aprovechar”, comentaba el gallego al finalizar el torneo. Actualmente, es el jugador en activo más veterano entre los 100 primeros del mundo y ocupa el puesto 41 del ranking PSA (Professional Squash Association). “La ilusión ha sido clave siempre. Las ganas de competir, de ser mejor deportista, de disfrutar de todo lo que el deporte y el squash, en concreto, me ha ofrecido”, respondía al preguntarle por su larga trayectoria, la cual comienza a ver el final.

Por su parte, la murciana Cristina Gómez hizo lo propio en categoría femenina. Gómez, tenía como principal rival a Marta Domínguez, quien el año pasado detuvo su carrera de ampliar sus cuatro títulos nacionales consecutivos. Domínguez fue baja en último momento al ser positivo en COVID-19. Con esta ausencia, la jugadora, que ha entrado este mes a ocupar un puesto entre las mejores 50 del mundo, siendo así la española con mejor ranking PSA, avanzó hasta la final sin demasiadas complicaciones. Tampoco daría muchas opciones a su rival en la última ronda, la argentina Pilar Etchechoury, a quien superó en tres mangas para conseguir su quinto título de campeona de España. “Los últimos meses han sido complejos a nivel deportivo y mental, con muchas dudas sobre el rendimiento y el futuro. Llegar hasta aquí ha sido muy duro y supone un premio a no haber tirado la toalla en este camino”, afirmaba la jugadora al concluir su último encuentro.

Esta cuarenta y cinco edición de un campeonato de España de squash reunió a casi un centenar de jugadores, lo que demuestra que el squash español se encuentra en uno de sus mejores momentos, con más de veinte jugadores y jugadoras disputando el circuito profesional PSA, con cuatro jugadores entre los cincuenta mejores del mundo y una selección masculina que en la última celebración del máximo torneo continental obtuvo un histórico subcampeonato de Europa. Por ello, durante todo el fin de semana se pudo disfrutar de encuentros de alto nivel entre todos los participantes.