El Familycash Xàtiva masculino cedió en Sabadell por 3-1 (18-25, 25-19, 25-23, 25-18). Se rompe la racha de cuatro victorias consecutivas en la liga regular de los setabenses en un partido con dominio alterno, que tuvo en el tercer set la parte más decisiva y que se disputó el pasado sábado en el Pabellón Les Naus. El Club Natación Sabadell muy necesitado de puntos y con el objetivo de salvar la categoría, lucharon lo indecible para salvar situaciones comprometidas, y al final fueron más regulares que el Xàtiva. Muy bien empezaban las cosas para los de Hernán Pesci y Claudio Fantin que dominaron claramente en el primer set trabajando muy bien en defensa y siendo muy efectivos en ataque. Una de las claves resultó el bloqueo de los de Xàtiva, cinco efectivos bloqueos que controlaron y dificultaron el ataque de los catalanes. En el segundo set los del Sabadell aumentaron el volumen de ataque y el bloqueo de los setabenses no resultó tan efectivo. El set comenzaba con un parcial de 5-0 para los locales y los de Xàtiva consumieron su primer tiempo muerto. Cambiaba el panorama y los de Xativa lograban con su esfuerzo remontar el resultado adverso (7-9). De nuevo serían los de Sabadell los que arriesgarían y con 14-11 los de Xàtiva consumieron su segundo tiempo muerto. El Sabadell supieron mantener la ventaja y empataron el partido. El tercer set resultó el más decisivo del encuentro, los de Xàtiva con el marcador a su favor trabajando con una gran efectividad en el ataque (5-10), todo parecía bajo control, pero varios errores no forzados y el ataque local pondrían en tablas el marcador (11-11). Seguían apostando fuerte los de Xàtiva (12-15) pero de nuevo serían los locales los que lograron darle la vuelta al marcador por 21-20. Un final de set de infarto que vencieron los del Sabadell por 25-23. De nuevo los de Xàtiva lucharon por llevarse el cuarto set y consiguieron cuatro puntos de ventaja (8-12) que tampoco lograron mantener por el fuerte empuje de los locales (14-14). Un par de errores de los de Xàtiva pusieron por delante al Sabadell, que ya no abandonaría la regularidad hasta el final (25-18).

Máximos anotadores: Por CV Sabadell: Adria Rejón (18 puntos). Por Xàtiva Voleibol: Rubén Martínez Ferrer (15 puntos), Rubén Martínez Aparicio (15) y Sebastián Barrial (13). Superliga2 Femenina El Familycash Xàtiva voleibol femenino, no pudo con el OPDEnergy Benidorm y cedieron por 3-0 (25-21, 25-15, 25-16). El partido se disputó en el pabellón Raúl Mesa de Benidorm el pasado sábado. Las locales fueron superiores en el conjunto del partido y lograron dominar los tres sets a las de Xàtiva. El Benidorm que luchan por situarse en los puestos cabeceros de la tabla y las de Xàtiva que luchan por la permanencia en la categoría. En el primer set las de Larry Creus y José Manuel Martí comenzaron muy activas y dominando en el marcador con un juego vivo (8-10), los errores en el saque les penalizaron la ventaja obtenida y las locales con su ataque consiguieron superarlas en el marcador y provocar el tiempo muerto del equipo de Xàtiva (17-14). Las de Xàtiva mostraron de nuevo su capacidad de lucha y lograron recortar el marcador hasta el 21-20 en los momentos finales, pero las de Benidorm fueron más regulares y lograron llevarse el primer set. En la segunda manga las de Xàtiva continuaron luchando con ganas y consiguieron el 5-6 a favor, el juego siguió igualado 11-9 aunque con ligera ventaja local, que fue incrementando hasta el 14-10 en el que el Xàtiva tuvieron que solicitar su primer tiempo muerto. Una racha de saques y buenos ataques de las del Benidorm pusieron una diferencia importante en el marcador para acabar con 25-15. En el tercer set las de Xàtiva lo volvieron a intentar y volvieron a plantar cara al Benidorm, que empezaban a encontrarse muy cómodas en la pista (8-8). Aprovechando algunos errores no forzados del equipo de Xàtiva y trabajando bien en ataque y bloqueo lograron neutralizar el remate setabense y consiguieron una ventaja de 17-12 que sería insalvable para el equipo de Xàtiva. Por lo demás las locales estuvieron muy regulares y no fallaron. Las máximas anotadoras por el Benidorm: La italiana Bruna Mautino (13 puntos) y la colombiana Viviana Garzón. (12). Por parte del CV Xàtiva fueron: Laura Mascarell (10), Henar Martínez (9) y Laura Navarro (9). Proxima jornada La próxima jornada habrá dos auténticos partidazos, en el pabellón Municipal de voleibol de Xàtiva contra equipo punteros. El Familycash Xàtiva Femenino se enfrenta al tercer clasificado Voley Cide de Mallorca a las 16 horas. Mientras que el Familycash Xàtiva Masculino se enfrentará al Futbol Club Barcelona a las 18:15 horas. Los equipos de Xàtiva necesitarán el máximo apoyo posible de los aficionados. Cantera Resultados de los partidos de equipos de base. En la primera división Juvenil masculina, el Familycash Xàtiva voleibol conseguía la victoria contra el Liceo de Paterna por 3-0 (25-23, 25-13, 25-15). En la Primera división Juvenil femenina el Xàtiva voleibol cedían en un partido con dominio alterno por 2-3 contra el CV Sedaví (15-25, 25-23, 25-12, 17-25, 10-15). En los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana Iniciación al Rendimiento, en la categoría Cadete femenino Preferente el Xàtiva voleibol cedían por 3-2 en Castellón contra el Voleygrau después de darle la vuelta al partido (25-19, 18-25, 11-25, 25-18, 15-7), en un partido muy igualado con dominio alterno. En la categoría Infantil femenina Preferente el Dental Carralero Xàtiva cedían por 3-2 también en Castellón en partido con dominio alterno contra un equipo superior (20-25, 25-10, 22-25, 25-10, 15-2). En la categoría Cadete masculina el Dental Carralero Xàtiva ganaba por 0-3 en Villena con parciales (10-25, 18-25, 22-25) en un partido que dominaron de principio a fin. En la categoría Infantil masculino los dos equipos del Xàtiva Voleibol cedieron en Villena y en Petrer y regresaron de sus desplazamientos sin puntuar.