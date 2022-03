Aldaia i Alaquàs presenten la primera edició de la Carrera de les Dones Alaquàs-Aldaia. Una 5K molt especial, que se celebrarà a partir de els 20:00 hores, el dia 1 d’abril. Els encarregats de presentar esta cursa, els propis alcaldes de les localitats organitzadores, destaquen la importància del missatge a transmetre i la col·laboració entre ajuntaments germans i veïns. «És una crida a totes les dones d’Alaquàs i Aldaia que implica importants factors com ara la unitat entre dos pobles que comparteixen problemàtiques i dificultats i que ara sumen i col·laboren una vegada més».

L’alcalde d’Aldaia Guillermo Luján destaca: «En la foscor de la nit hi haurà una cursa de dones, imparable, pels nostres carrers».

El primer edil d’Alaquàs, Toni Saura, remarca a més la «importància d’esta carrera que té per objectiu visibilitzar les dones a la societat d’una manera transversal, i també a l’esport».

La carrera tindrà lloc la vesprada del divendres 1 d’abril, per un recorregut urbà colindant entre Aldaia i Alaquàs sobre superfície d’asfalt. L’eixida i meta estaran ubicades al carrer Ricardo Fuster Fuster d’Aldaia. Es donarà per finalitzada als 60 minuts de l’inici de la prova. En la cursa podran participar totes les dones que ho desitgen sense distinció d’edat. Cal destacar que les dones menors de 14 anys hauran d’anar acompanyades d’una persona major d’edat o portar una autorització signada per la família.

La prova comptarà amb l’assistència sanitària de dos ambulàncies, un metge i dues ATS que estaran en dos punts diferents del recorregut. Per descomptat, estaran també presents els cossos de Policia Local d’Alaquàs i d’Aldaia per tal de garantir la seguretat de les persones que participen i el control del trànsit. Cal destacar que el recorregut de la carrera estarà totalment tancat al trànsit rodat durant la seua celebració, amb excepció dels vehicles autoritzats de seguretat.

Totes les persones que participenen la carrera seran obsequiades amb una bossa de corredora i hi haurà trofeus a les tres millors classificades en cadascuna de les categories: mare i filla que entren juntes a la línia, Júnior fins als 17 anys, Sénior de 18 40 anys, Veterana A de 40 a 50 anys, Veterana B per a majors de 50 anys i especial per a persones amb diversitat funcional.

La inscripció per a la Carrera de les Dones Alaquàs-Aldaia es pot realitzar ja de manera telemàtica a través de la www.cronorunner.com i té un cost simbòlic de 5 euros.