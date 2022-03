El Familycash Xàtiva masculino no pudo con el líder UBE Illa Grau y cedieron por 3-0 (25-12, 25-22,25-18) en partido disputado en Castellón el pasado jueves. Los de Hernán Pesci y Claudio Fantin lucharon lo indecible, pero el equipo más en forma de la competición no les dio prácticamente ninguna opción. Los de Xàtiva continúan en una muy destacable quinta posición a pesar de la derrota y teniendo en cuenta el nivel de los equipos de la parte alta de la clasificación. En el primer set los jugadores setabenses no pudieron encontrar la manera de batir al conjunto local, que consiguió una renta de 11-5 a su favor y desarrollaron un juego imparable para los visitantes, dominando con claridad el parcial.

En la segunda manga cambiaba el panorama, los de Xàtiva mejor posicionados en campo fueron desarrollando un buen juego. igualando la contienda. Los de Xàtiva se pusieron por delante en el marcador 8-10 con una excelente defensa que les permitió contraatacar con buenas garantías. Los locales se emplearon a fondo y consiguieron remontar el marcador por 15-13, gracias a los ataques imparables. Los de Xàtiva no dieron el set por perdido y lucharon con todas las armas disponibles volviendo a empatar el partido 19-19. Con el 22-21 los locales tuvieron que solicitar tiempo muerto porque los de Xàtiva estaba desarrollando un buen juego y había que pararlos. Con 23-22 aparecieron los destellos de calidad del UBE y se llevaron el set en dos buenas jugadas por 25-22. En el tercer set, los locales salieron a por todas para finiquitar el partido cuanto antes y asegurarse los puntos, pero los setabenses no se rindieron y siguieron luchando a tope. El UBE lograba una ventaja de cinco puntos con el 18-13, pero los de Xàtiva lograron apretar el marcador (20-18), un tanteo que aun les daba posibilidades. Sin embargo, los locales no perdonaron y realizaron un magnifico final de set ganando con autoridad. La próxima jornada, se disputará en el pabellón de voleibol Xàtiva el día 19 de marzo a las 16:00 horas contra un rival complicado como es el CV Tarragona. Los de Xàtiva tendrán que emplearse muy a fondo para tratar de batir al conjunto catalán. Jugaron por Xàtiva: Martínez Aparicio, Martínez Ferrer, Mateu, Banacloche, Barrial, Aguilera, Romero, García, Vallet, Pérez, Reyes, Hervás y Kowalsky. Superliga 2 Femenina El Familycash Xàtiva voleibol femenino cedió por 3-0 ante el segundo clasificado Universidad de Alicante por 3-0 (25-17, 25-18, 25-18). Difícil desplazamiento de las de Larry Creus y José Manuel Martí a la cancha del Universidad de Alicante. Las setabenses ganaron en el partido de ida por 3-2 a las alicantinas, sin embargo, esta vez fue más complicado, sobre todo por las bajas por lesión del equipo de Xàtiva. Las locales trataron de amarrar el partido desde el principio y consiguieron una renta destacable en el primer set debido a un excelente saque y ataque (6-1). Las de Xàtiva lucharon, pero no pudieron recortar la diferencia, las locales fueron mas regulares y consiguieron llevarse el parcial. En la segunda manga, el set transcurrió mas igualado, las alicantinas siguieron con su regularidad, pero las de Xàtiva mejoraron su juego y fueron más efectivas (9-8). Las locales consiguieron despegarse en el marcador después de varias acciones de ataque (12-8). Las de Xàtiva arriesgaron para recortar diferencias y tuvieron varios errores consecutivos de saque y ataque. Las universitarias consiguieron una ventaja que les permitió ganar el set con relativa comodidad. En el tercer set las setabenses volvieron a intentarlo (7-7), pero las locales estaban muy bien posicionadas en la cancha. El parcial seguía bastante igualado (16-14) pero las alicantinas estuvieron mas acertadas en la segunda mitad del set y ya no dieron demasiadas oportunidades a las de Xàtiva. La próxima Jornada será el sábado 19 de marzo a las 18:15 en el pabellón de voleibol de Xàtiva, con la visita del Atarfe de Granada un rival de la parte alta de la clasificación. Jugaron por Xàtiva: M. Tomas, Briggs, Lace, Mascarell, Gueorguieva, Martínez Ocampos, Martínez Vela, Richardi, Martínez González y Ferrer. Cantera Respecto a las categorías de base. En Iniciación al Rendimiento de los Juegos Deportivos, destacar las cuatro victorias en las categorías Cadete e Infantil femenino preferente en partidos complicados. El Cadete femenino preferente Xàtiva voleibol ganaba el doble enfrentamiento del fin de semana. El pasado sábado en el pabellón de Benicalap contra el Valencia por 1-3, y el domingo en Gandía contra el Veles e Vents por un igualado 2-3. En la categoría Infantil femenina preferente, el Dental Carralero Xàtiva verde conseguía también una doble victoria el pasado fin de semana, acumulando también cinco puntos en su casillero. El sábado se enfrentaron al Valencia en el Pabellón de Benicalap, a las que ganaron por 1-3 en un gran partido. El domingo se enfrentaron al cuarto clasificado Veles e Vents de Gandía, en un partido más complicado, a las que también consiguieron ganar por 2-3 en un partido de infarto (foto de la noticia), que completaba la gran actuación del equipo infantil. Derrotas de los equipos Juveniles con parciales igualados. En la primera división autonómica juvenil masculina el Familycash Xativa Voleibol cedía por la mínima en el pabellón de Benicalap por 2-3 contra el CV Valencia (25-21, 20-25, 25-15,18-25, 15-9). El equipo juvenil femenino de la primera división cedía ante el CV Torrent por 1-3 (25-27, 19-25, 25-16, 24-26) parciales muy igualados en un partido muy disputado. En la fase de ascenso de la categoría cadete zonal el Xàtiva voleibol perdió por 3-0 contra el Esdecar de Elche. Al igual que las chicas del Dental Carralero Rojo Infantil Femenino que cedieron contra CV Elche por idéntico resultado en el pabellón ilicitano.