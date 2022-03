El Familycash Xàtiva masculino protagonizó una sensacional victoria contra el Refoart VB Muro de Mallorca por 1-3 (17/25, 23/25, 25/23, 18/25) en partido disputado el pasado sábado perteneciente a la jornada 22 de la Superliga2. Los de Hernán Pesci y Claudio Fantin volvieron a ganar un partido complicado que los consolida definitivamente en una excelente quinta posición del grupo B, probablemente el grupo más fuerte de la categoría de plata del voleibol español. Solo equipos como el UBE Illa Grau, Futbol Club Barcelona, San Roque Las Palmas y Tarragona, por este orden, y con plantillas muy superiores, han quedado por encima en la clasificación.

Los de Xàtiva salieron muy bien posicionados a la cancha mallorquina y pronto dominaron el parcial en el primer set (13-17) provocando el tiempo muerto del conjunto balear. Los de Xàtiva continuaron con un juego efectivo ganando por 17-25. Mas igualado estuvo el segundo set, los mallorquines pusieron toda la carne en el asador, ganaron en efectividad atacante logrando hacer diferencias importantes (14-7) y provocando que el equipo de Xàtiva agotará sus dos tiempos muertos en un corto espacio de tiempo. Poco a poco los setabenses fueron recuperando el terreno perdido incidiendo fundamentalmente en bloqueo y ataque, y logrando aprovechar los errores no forzados del equipo balear, logrando el empate (19-19). Un final de set muy disputado y emocionante que se cerraba también a favor del Xàtiva por 23-25, que ponía en un marcador muy favorable de 0-2. Los locales no se rindieron en ningún momento y se volvieron a poner por delante en el tercer set (14-10), pero el equipo visitante seguía sin perderle la cara al partido en ningún momento y consiguieron tener controlado el marcador (19-18). Se volvía a tensar el partido, los locales no se resignaban a irse de vacío, se producía un empate (22-22) que hubieran podido aprovechar mejor los visitantes, aunque el conjunto balear estuvo más efectivo en los momentos finales y lograron recortar diferencias (25-23). Un cuarto set que tuvo al Xàtiva como claro dominador desde el primer momento (3-11), luchando con gran efectividad en bloqueo, defensa y ataque, consiguiendo mantener una clara diferencia hasta el final, para acabar cerrando el set por 18-25 y consiguiendo los tres puntos en juego. Los máximos anotadores por parte del Refoart Muro: Richard Alejandro Benjamín (15) y Joan Perelló (14).

Por el Xàtiva: Rubén Martínez Aparicio (16 puntos), Sebastián Barrial (14) y Mauro Aguilera (14). Jugaron por Xàtiva: Martínez Aparicio, Micó, Martínez Ferrer, Mateu, Banacloche, Barrial, Aguilera, G. García, Vallet, Reyes y Kowalsky.

Superliga2 Femenina

El Familycash Xàtiva voleibol femenino cedió por 3-0 contra el FC Cartagena Algar (25-21, 25-21, 25-13), en partido correspondiente a la jornada 22, disputado el pasado sábado en el pabellón Escolar cartagenero. Ninguno de los dos conjuntos se jugaba nada, una vez que las de Xàtiva consolidaron la novena posición en la tabla clasificatoria y salvaron la categoría desde hace varias jornadas, y las locales ocupaban posiciones medias en la clasificación. Las de Larry Creus y José Manuel Marti no pudieron con un motivado equipo local, y un pabellón con muy buena entrada de público, pero jugaron bien en los dos primeros sets poniendo en serios apuros a las locales. El Algar arrancaba muy bien en el primer set, obteniendo una clara ventaja (7-3). Las de Xàtiva comenzaron a poder realizar su juego mejorando en saque y dificultando la recepción local, así como aumentando su nivel defensivo y su capacidad de ataque, y consiguieron remontar llevando el marcador al 10-10. Las setabenses tomaron la iniciativa, pero las locales continuaron también desplegando buen juego, aunque el partido siguió muy igualado (20-20). El bloqueo local fue decisivo para que las cartageneras cerraran un emocionante primer set por 25-21. En la segunda manga las locales tomaron la iniciativa (3-0), pero las de Xàtiva, que no se rindieron en ningún momento, lograban igualar el parcial (6-6). Las cartageneras no acababan de darle continuidad a su juego, sufriendo en recepción y volvían a perder la ventaja conseguida de 17-14. El marcador igualaba de nuevo (21-20), las de Xàtiva seguían con opciones, pero en los momentos decisivos la capacidad de ataque local fue superior, y consiguieron llevarse el segundo parcial por 25-21. En el tercer set las de Xàtiva trataron de arriesgar para no irse de vacío, pero las locales tomaron la iniciativa y consiguieron un parcial de 5-0, que volvieron a recortar las de Xàtiva (6-5). Las locales trabajaron a destajo en bloqueo anulando buena parte de los ataques setabenses. Las cartageneras lograron darle continuidad a su juego y consiguieron una renta destacable en el marcador (17-11) que ya seria insalvable para las de Xativa.

Las máximas anotadoras por parte del Cartagena: Paula Garcia (14) y Laila Romero (13).

Por el Xàtiva: Laura Mascarell (10) y Henar Martínez (7). Jugaron por Xàtiva: M Tomas, Richardi, Martinez Vela, Martinez Gonzalez, Briggs, Lace, Mascarell, Ferrer y Georguieva.

Cantera

De los equipos de Base, fue una buena jornada en las categorías de iniciación al rendimiento, destacando el triunfo del equipo Cadete masculino Xàtiva voleibol, que consiguió la victoria por 0-3 en Gandía (27-29,16-25,17-25) con un primer set de infarto.

Derrota del Juvenil Masculino en la primera división contra el líder CV Elche por 0-3. El equipo Cadete femenino preferente disputaba una doble jornada, el sábado en Castellón, donde cedieron por 3-2 y el domingo en Xàtiva, en partido que ganaron por 3-0 contra el CV Altamira.

Doble jornada del equipo Infantil femenino preferente Dental Carralero Xàtiva verde que cedían el sábado por 3-2 en Castellón en un gran partido contra el Illa Grau, líder de la categoría, en el que a punto estuvieron de ganar. El domingo en Xàtiva, no fallaron y vencieron por 3-1 contra el CV Altamira en otro buen partido de las chicas de Rafa Mora y Maia Tomas. El Infantil femenino zonal Dental Carralero Amarillo ganaron en Picassent por un claro 0-3. Y en la categoría Cadete femenina zonal el Xàtiva voleibol cedieron ante el CV Mutxamel por 3-0. Los dos equipos del Xàtiva se enfrentaron en la categoría preferente Infantil masculino, ganando el Dental Carralero Xàtiva 2 contra el Dental Carralero Xàtiva 1, en un partido en el que se pudo visualizar la evolución de los jugadores.