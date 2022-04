Cómo cada año, la llegada del inicio del torneo de clubes más importante de la Comunitat Valenciana se marca en rojo en el calendario. El pasado sábado se inicio el ansiado Campeonato Autonómico Absoluto de Clubes 2022, donde los distintos equipos de los clubes de la autonomía luchan por ser campeones, y la jornada de la Tercera categoría femenina estuvo a la altura de las altas expectativas creadas.

En la provincia de Castellón, el grupo A no ha podido iniciar todavía la competición ni disputar su esperado debut, aunque en el grupo B no ha ocurrido lo mismo. En la primera jornada, el Club de Pádel CPS 2 ha conseguido imponerse al Pádel Center Castellón 1 por 1-2 para colocarse en el liderato del grupo.

El grupo C de Valencia deja como líder al Club de Tenis Gandía 1 tras el primer partido que ha ganado por 2-1 contra las chicas del JGM Pádel Club Femenino. Por otra parte, en el grupo D todavía no se ha disputado ningún partido y arrancará su andadura en la competición el próximo 30 de abril.

El grupo G alicantino tiene al Padelclub Alicante Indoor A en el primer puesto después de vencer contundentemente al AN Pádel 2 por 3-0, mientras que el Areaclub Sirauto se coloca como perseguidor tras ganar por 2-1 al Sportclub Alicante Fun and Family. En último lugar, en el grupo H hay un empate en la cabeza de la clasificación entre el M1 Pádel 1 y el AN Pádel 1, que consiguieron imponerse por 3-0 en sus respectivos partidos inaugurales.

Los grupos de Alicante E, F, H e I aún no han iniciado el torneo. Este fin de semana del 23 y 24 de abril se reanuda la competición. Puedes ver todos los resultados, clasificación y próxima jornada AQUÍ.