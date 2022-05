La eliminatoria de semifinales por el ascenso a Primera División contra C.N. Vallirana no comenzó de la mejor forma posible. El Sénior femenino del Waterpolo Turia cayó por siete goles de diferencia y ahora no le queda otra que intentar una machada histórica, que ahora mismo parece improbable, pero conforme avancen los días será un poquito más real.

Grada espectacular

Después de una temporada regular donde tan solo el Elche había sido capaz de superarlas, las chicas del Waterpolo Turia no se encontraron cómodas en ningún momento del encuentro en la piscina de Barcelona. Todo lo contrario que las locales, que con un graderío espectacular y lleno hasta la bandera llevaron a las suyas en volandas a esta holgada victoria.

En busca del milagro

No obstante, no es el momento de darse por vencidas. En el deporte todo puede pasar, y más cuando se trata de las chicas de Rubén Olmos, que si han llegado hasta aquí es por méritos propios. Este fin de semana, en Nazaret, el equipo necesita más que nunca a su afición para poder creer que sí, que es posible darle la vuelta a las semifinales y pasar a la gran final por el ascenso. No será fácil, pero hay que intentarlo.