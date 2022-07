Rubén Lafuente y Sara Sarrión se han proclamado ganadores de la Copa de la Comunitat Valenciana de Golf en categoría masculina y femenina, respectivamente. La prueba, puntuable para el World Amateur Golf Ranking, se ha celebrado durante tres días en el recorrido del Club de Golf Escorpión de Bétera, que presentó su mejor imagen para una competición de postín como la disputada. Lafuente venció el torneo merced a una ronda final de 69 golpes, mientras que Sarrión hizo lo propio presentando una tarjeta de 73 golpes para un -1 final.

La Copa Comunitat Valenciana, torneo de postín y máxima relevancia que organiza la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana (FGCV), no defraudó a los presentes en El Escorpión. Hubo tres días de buen juego y emoción hasta el final con protagonismo máximo para el campeón, Rubén Lafuente, pero también para el buen torneo realizado por Carlos Roldós, Jorge García, Javier Balbastre (líder durante la primer y segunda jornada), José de la Concepción y Max Baxendale. La pugna entre Lafuente y Balbastre, dos magníficos jugadores, se dilucidó en el último hoyo del recorrido con victoria para el de Manises en un 18 espectacular. El primer clasificado Mid Amateur fue Jorge García, mientras que el local José de la Concepción, que jugaba en casa, fue el mejor S18.

En categoría femenina, Sara Sarrión dio un auténtico recital de Golf. Estuvo muy sólida durante todo el campeonato, su regularidad fue la nota destacada de la jugadora, ya que logró meter la directa tras los primeros 36 hoyos de torneo hasta su victoria final. Debemos hacer hincapié en su vuelta de 73 golpes, con los que sumaba un total de -1. Garrió demostró la gran jugadora que lleva dentro. La segunda clasificada con +6 total (72 en la última jornada) fue la Sub 18 Julia Ballester, que realizó un brillante campeonato y que merece con creces el resultado logrado.

Esta Copa de la Comunitat Valenciana de Golf, torneo de solera y tradición de la FGCV que preside Andrés Torrubia, ha evidenciado volver a ser una competición muy atractiva para cualquier jugador que se precie. El campeonato se ha disputado a un total de 54 hoyos Stroke Play Scratch individual durante tres días consecutivos en el Club de Golf El Escorpión como marca la tradición. En Bétera no han podido estar Josele Ballester, Carla Tejedo y Natalia Fiel, que han disputado con la Selección Española el Campeonato de Europa Absoluto y Sub 18 por equipos, pero no por ello el torneo ha estado exento de nivel, ambiente y excelencia como notas dominantes.