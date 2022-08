El Valencia Club de Hockey ya se prepara para afrontar la temporada 2022-2023 con la mayor ilusión. Con su equipo sénior femenino en División de Honor B Femenina, el club quiere apostar por continuar haciendo crecer las diferentes líneas y a sus diferentes equipos. Para ello, la entidad blanquinegra ha fichado a uno de los técnicos que ha conseguido varios de los últimos éxitos del hockey valenciano. Sergio Tafalla, hasta entonces entrenador del equipo sénior del CD Giner de los Ríos, desembarca en el Valencia CH como nuevo Director Deportivo para aportar su experiencia y contribuir en el crecimiento de los equipos, los técnicos y los jugadores de su nuevo club.

En los últimos 7 años, Tafalla ha conseguido en el Giner los siguiente títulos: 5 Copas FHCV, 2 Ligas Levante-Aragón y los históricos ascensos a División de Honor B y a la División de Honor A. De esta manera, llega al Valencia CH dejando un legado importante en la historia del Giner y en el hockey valenciano. "Quiero agradecer al Giner por todos estos años compartidos y al Valencia por apostar por mí para este proyecto, en este caso será desde otra perspectiva, la del director deportivo", reconocía Tafalla.

"Vengo a un club con un volumen de jugadores y jugadoras adecuado, en el que desde hace tiempo se persigue la meta de aumentar el rendimiento deportivo de sus equipos y practicantes y en los últimos años no se ha conseguido en la medida de lo que el club desea. El proyecto que me han propuesto me parece interesante, por lo que me he lanzado a esta nueva aventura y emprender otras metas", afirmaba el nuevo Director Deportivo.