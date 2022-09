Federico Franetovich y Agustín Bruschini pondrán el acento argentino al UBE L'Illa-Grau en la temporada 2022/23 en la Superliga 2 Masculina.

Franetovich (Rosario, 13 de octubre de 1991) es central y ha militado en Bolivar, Ciudad de Buenos Aires, Libertad Burgui, Posolnijica Aich Dob (Austria), Untref Voley, Villa María Voley, Puerto San Martín, Obras de San Juan, Monteros Voley, Boca Juniors y Club de Amigos, así como en la selección argentina. "Viajar a España para jugar en el UBE L'Illa-Grau es una nueva oportunidad para mí en el extranjero y nuevas metas por alcanzar. Espero poder darle todo lo que se necesita al equipo y que sea un gran año. Seguro que conformaremos un lindo grupo y pelearemos por el ascenso", confiesa.

Por su parte, Bruschini (Córdoba, Argentina, 2 de febrero de 1999) emprenderá su segunda experiencia en España tras competir en el Arenal Emeve. Previamente jugó en el Club Atlético Barrio Parque, San Lorenzo de Almagro, Ciudad de Buenos Aires y en las categorías inferiores de la selección argentina (2016 a 2021). "Me pone muy contento poder llegar a este club y me da mucha energía para cada día entrenar al cien por ciento y estar preparado para cuando el equipo me necesite. Esperamos poder lograr el objetivo de ascender con un equipo que deje todo dentro y fuera de la cancha", explica el opuesto.

Los dos jugadores tienen previsto llegar a España y ponerse a las órdenes de Carlos Cavalli a finales de la semana que viene.