El Familycash Xàtiva voleibol se estrenó con victoria en la superliga2 masculina por 0-3 (24-26, 21-25, 19-25) en la cancha del Rody Balafia de Lleida, en partido disputado el pasado sábado en el pabellón Juanjo Garra, haciendo valer su experiencia en la categoría.

El equipo de Lleida hizo su estreno histórico en Superliga2 y resultó un rival muy complicado, la ilusión del debut era un factor decisivo, algo que tenía muy presente el entrenador Hernán Pesci, así como los jóvenes, pero experimentados jugadores setabenses. Los catalanes apretaron mucho en el primer set, los de Xàtiva fueron ligeramente por delante en un partido muy igualado. Los errores no forzados y los aciertos setabenses llevaron el marcador al 15-20, por lo que los locales tuvieron que solicitar tiempo muerto. Reaccionaron los catalanes merced al buen saque, logrando recortar diferencias. Un final de set muy emocionante que ganaban los de Xàtiva por un ajustado 24-26 marcaría el devenir del encuentro. Los del Lleida no bajaron los brazos en ningún momento y de nuevo pudimos disfrutar de un segundo set muy igualado. Empezaba con ligera ventaja local por 8-5, que fueron reduciendo los de Xàtiva (10-10). El partido seguía igualado pero el conjunto setabense estaba muy bien posicionado en el campo para aguantar las embestidas del Lleida. Con 16-17 los locales solicitaron tiempo muerto, para tratar de parar a los visitantes, pero no lo consiguieron y los de Xàtiva trabajaron muy bien hasta el final. Ya en el tercer set los de Xàtiva fueron lanzados a por la victoria, los locales comenzaron bien (4-3) pero fueron perdiendo algo de fuelle (6-10) con algunos errores no forzados. Los de Xàtiva supieron administrar la ventaja obtenida con un juego cómodo y fácil, y finalmente consiguieron los tres puntos en juego.

El próximo partido será en el Pabellón de voleibol de Xàtiva, con debut ante la afición, donde los setabenses se enfrentarán el sábado 15 de octubre a las 20:30 horas al San Roque de las Palmas de Gran Canaria. Un horario poco habitual a petición del conjunto canario por cuestiones de los vuelos, que el equipo de Xàtiva ha facilitado.

Equipo femenino

El Familycash Xàtiva voleibol femenino no pudo puntuar en Tenerife contra el Arona Tenerife Sur al ceder por 3-1 (17-25, 25-14, 25-19,25-12), en partido disputado el pasado sábado, correspondiente a la primera jornada de la Superliga2, en el pabellón Jesús Domínguez Grillo.

Las de Rafa Mora arrancaron muy bien en el primer set, con un parcial de 0-5 a favor, con un juego fresco y sin errores. Las setabenses estuvieron muy bien en ataque y defensa y lograron mantener una ventaja que les permitió jugar con comodidad. Las locales se vieron sorprendidas por el volumen de juego del equipo visitante, que lograron mantener un buen juego hasta el final, ganando por 17-25. Cambiaba el panorama en el segundo set, las tinerfeñas lograron una ventaja de 8-3 que fue decisiva gracias a un juego vivo. Las tinerfeñas cometieron muy pocos errores no forzados y lograron controlar los parciales a lo largo del juego. Finalmente ganaron por 25-14.

Un tercer set decisivo, en el que se mantuvo la igualdad durante una buena parte del set (10-10), las espadas seguían en alto y ningún conjunto daba su brazo a torcer (14-14). Las de Xàtiva lograron romper la igualdad con 14-16 en un momento decisivo, haciendo albergar esperanzas de recuperar el juego del primer set, pero no lograron mantener esa ventaja, al toparse con un equipo local que alcanzaba una mayor regularidad, sobre todo en el ataque. Los puntos fueron cayendo en los momentos finales permitiendo al Arona ganar con cierta comodidad. Un cuarto set de dominio local completo, siguiendo con la tónica de cometer muy pocos errores no forzados, acabaron con las esperanzas de puntuar del equipo de Xàtiva, que no obstante lucharon hasta el final del partido.

El próximo encuentro será en el Pabellón de voleibol de Xàtiva, con debut ante la afición, las setabenses se enfrentarán el sábado 15 de octubre a las 18:15 horas al Atarfe de Granada.

Juveniles

Victoria del equipo Juvenil femenino Xàtiva voleibol de la primera división autonómica que ganaba por 2-3 en Elche contra el CV Ilicitano Carrus, en un partido muy luchado hasta el final, con dominio alterno de ambos conjuntos. Las de Elche ganaron con claridad el primer set, pero las setabenses remontaban el encuentro al ganar con autoridad en los dos sets siguientes. Un cuarto set muy igualado que finalmente se anotaron las locales forzando el tie-break. Un quinto set muy emocionante que finalmente fue para las de Xàtiva por 15-17, consiguiendo dos puntos muy valiosos en un partido complicado.

Victoria del Juvenil femenino de segunda autonómica Xàtiva voleibol por 3-0 contra el Altamira de Valencia. El conjunto de Cecilia Ponce y Laura Molina fueron más regulares que sus rivales y obtuvieron la victoria por 25-9, 25-12 y 25-19, sumando sus primeros tres puntos.

Juegos Deportivos Comunidad Valenciana. Iniciación al Rendimiento.

Categoría Cadete. El equipo Cadete masculino Xàtiva voleibol consiguió la victoria por 0-3 en Ontinyent en un buen partido de los de Borja Reyes, que consiguen su tercera victoria consecutiva. Ganaron también en su debut las chicas del cadete femenino autonómico zonal del Xàtiva voleibol por 0-3 en Gandía.

Categoría Infantil: En las categorías Infantiles femeninas Dental Carralero amarillo ganaron por 0-3 en la cancha del CV Gandía en la primera jornada liguera. En el otro grupo zonal infantil femenino se disputaba el partido de rivalidad local entre el Claret CV Xàtiva y el Dental Carralero Xàtiva rojo. Ganaron las chicas del Colegio Claret por 3-0 en un partido que dominaron las de Ignacio Pareja.

En la categoría Infantil masculino, pincharon los dos conjuntos, Dental Carralero Verde cedieron en Benidorm por 3-0 pero con parciales muy ajustados de 25-23 en el segundo set. El Dental Carralero amarillo cedieron en Elche contra el CV Elche por 3-0.