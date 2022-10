Victoria del Familycash Xàtiva voleibol femenino en un partido muy trabajado contra Atarfe de Granada por 3-1 (25-18/25-19/21-25/30-28), en encuentro disputado el pasado sábado en Xàtiva. Las de Rafa Mora consiguieron los tres puntos en juego en un encuentro complicado ante un equipo granadino muy organizado, que no renunció en ningún momento al partido.

En la primera manga, que dominaron las de Xàtiva porque fueron más regulares, ya se observaba la igualdad que presidiría el encuentro. Las setabenses obligaron al tiempo muerto del Atarfe con 16-11, pero las granadinas recuperaron terreno, aunque las de Xàtiva consiguieron la victoria por 25-18. Un segundo set muy parecido al anterior con las de Xàtiva por delante en el marcador y presionando a las andaluzas que siguieron muy ordenadas en defensa (15-12). Sendos tiempos muertos, uno por cada equipo, dejaron el marcador en 20-17, aunque los errores en el saque visitante dieron ventaja a las locales (25-19). Cambiaba el panorama en el tercer set, las de Xàtiva acusaron el esfuerzo, ambos conjuntos comenzaron con errores no forzados, y la igualdad seguía (9-10). Tomaron ventaja las visitantes (11-15) obligando al tiempo muerto de Xàtiva. Una buena remontada setabense (21-22) no resultaría suficiente, porque las de Atarfe resolvieron mejor los últimos puntos (21-25). El desarrollo del cuarto set fue muy parecido al anterior, las de granada por delante y las de Xàtiva jugando a contracorriente (13-14), todo muy igualado, pero con un conjunto visitante algo más regular que les permitió posicionarse de forma inmejorable (20-23). Un final de infarto en el que ninguno de ambos conjuntos lograba hacerse con el dominio, y el gran acierto en saque de la jugadora local Vesy (24-24), llevaron a un agónico 30-28 favorable a las setabenses que cerraron de forma brillante el encuentro. Las máximas anotadoras fueron Roció Dengl con 23 puntos, Andrea Martínez (15 puntos) y Laura Mascarell (14).

Próxima jornada en el Pabellón de voleibol de Xàtiva, 22 de octubre 16:00 horas ante la Universidad de Alicante

Equipo masculino

El Familycash Xàtiva voleibol masculino consiguió una proeza el pasado sábado en casa, y en un sensacional partido ganaron a uno de los mejores equipos de la liga, el CV San Roque de Las Palmas de Gran Canaria por 3-2 (25-18, 25-23, 15-25, 20-25, 16-14). El factor cancha y el apoyo incondicional del numeroso publico asistente fueron decisivos para que los de Hernán Pesci y Claudio Fantin sacaran adelante un partido complicadísimo.

En el primer set los de Xàtiva salieron en tromba y sorprendieron al equipo canario. El bloqueo y un ataque seguro fueron sumando puntos en el marcador (11-7). Luchaba el conjunto canario, pero no fue suficiente para parar a los locales, que lograron el parcial por un claro (25-18). Los de Xàtiva querían más, y siguieron con la misma dinámica que el anterior, arriesgando en saque, ataque y bloqueo (19-13). Sin embargo, la calidad de los canarios recortaría distancias (21-20), una situación comprometida de la que los de Xàtiva salieron airosos en un excelente final de set (25-23). Imponiendo la lógica los visitantes salieron a por todas en el tercer set, coincidiendo que los de Xàtiva cometieron algunos errores no forzados y consiguieron ventaja (10-15). Los canarios atacaban de forma imparable y nada pudieron hacer los defensores locales (15-25). Un cuarto set mas igualado que el anterior (16-16) en el que ninguno de los dos conjuntos daba su brazo a torcer. Un ataque demoledor de los canarios llevaba el marcador al 16-20. Lucharon lo indecible los de Xàtiva, pero no pudieron cerrar el partido (20-25). El quinto set fue de infarto, muy intenso, como el resto del encuentro. Era la hora de la verdad, el cansancio podía pasar factura, pero fue bellísimo, luchado de poder a poder, con un gran nivel de voleibol y el público disfrutando de lo lindo. Finalmente se impusieron merecidamente los de Xàtiva por 16-14 que vieron recompensado el gran esfuerzo contra un grandísimo conjunto canario. Los máximos anotadores fueron Rubén Martínez 18 puntos y Sebastián Barrial 17 puntos, pero hay de destacar la labor de todo el equipo, en saque, defensa y ataque.

Próximo partido será en el Pabellón voleibol de Xàtiva, el sábado 22 de octubre (18:15 horas) ante el CV Zaragoza.

Juveniles

Victoria del equipo Juvenil femenino Xàtiva de la primera división autonómica que ganaba por 3-1 contra el Racing Sant Joan Alacant (25-19/25-6/13-25/25-15) en un partido dominado por las de Xàtiva en el primer set, segundo y cuarto. Las alicantinas se recompusieron en el tercer set. Victoria del Juvenil femenino de la primera división autonómica en Petrer contra el CV Villena-Petrer por 0-3 (20-25/18-25/22-25). Los de Xàtiva lograron dominar el partido de principio a fin sumando los tres puntos en juego. Derrota del Xàtiva Juvenil femenino de segunda división autonómica por 0-3 en la cancha del Real de Gandía (25-10/26-24/25-21) con parciales muy igualados excepto el primer set.

Juegos Deportivos Comunidad Valenciana. Iniciación al Rendimiento.

Categoría Cadete. El Xàtiva cadete femenino de la primera división preferente ganaba al CV La Nucia por 3-1 en un buen partido de las locales. El cadete femenino zonal del Xàtiva también ganaba contra el CV Catarroja por 3-0, un encuentro que dominaron sin problema.

Categoría Infantil: En las categorías infantiles femeninas: Dental Carralero verde en la primera división ganaron por 3-0 al CV Fabraquer de Alacant en un buen partido de las locales que se van consolidando poco a poco en la categoría. Dental Carralero Xàtiva Amarillo ganaron también al CV Catarroja A por 3-0, mientras que el Dental Carralero Rojo cedieron por 1-3 ante el Catarroja B.

El Infantil masculino Dental carralero Amarillo cedieron por 0-3 ante el CV Fabraquer de Alacant. Descansaron los conjuntos cadete masculino e infantil masculino de segundo año.