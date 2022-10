Suma y sigue del Familycash Xàtiva voleibol masculino que vencieron al CV Zaragoza por 3-1 (25-11/20-25/25-21/25-15) en partido disputado el pasado sábado en el pabellón de Voleibol correspondiente a la tercera jornada de la Superliga 2. Los de Hernán Pesci y Claudio Fantin sacaron adelante un partido trabajado, consiguiendo la tercera victoria, contra un equipo aragonés muy aguerrido, que lucharon lo indecible. Comenzaban los setabenses muy seguros en ataque y bloqueo durante el primer set, parecía que el partido podía ser resultar cómodo (25-11).

Sin embargo, como ya se esperaba, nada más lejos de la realidad, porque el CV Zaragoza fue recomponiendo sus filas y pasó a dominar el segundo set con un ataque muy efectivo y luchando lo indecible en defensa. Con 11-12 se igualaba la contienda, pero los visitantes sumaron una ventaja de cuatro o cinco puntos que lograrían mantener hasta el final. Un decisivo tercer set en el que los de Xàtiva recuperaron su nivel de juego, pero el Zaragoza no daría su brazo a torcer tan fácilmente (12-12). Varias acciones brillantes y consecutivas de los locales pusieron el marcador 17-13, y aquí pudo estar la clave del set. Los aragoneses lucharon a contracorriente y cometieron algunos errores no forzados que les impidieron reducir la ventaja. Los de Xàtiva no fallaron hasta el final (25-21).

El publico disfrutaba de lo lindo con el partido y llevaron en volandas a su equipo en el cuarto y ultimo set. Los de Zaragoza encadenaron varios errores no forzados al principio (4-2) y los de Xàtiva continuaban realizando su juego. Aunque los aragoneses consiguieron empatar (6-6), los locales creyeron firmemente en la victoria y la ventaja fue aumentando (14-8) gracias al contundente ataque y bloqueo. Con 20-11 a favor, el técnico de Xàtiva empezaba a dar oportunidad a jugadores debutantes: como el juvenil Pol Benlliure y Álvaro Gómez. Los de Xàtiva cerraron y se llevaron los tres puntos en juego.

Máximos anotadores por el Xàtiva: Pablo Pérez 20 puntos con un gran partido, Barrial (17) y Brunaccio (16).

Jugaron por el Xàtiva: Barrial, Martínez Ferrer, Peñalver, Romero, Micó, Guillem García, Ferran García, Pérez Lledó, Reyes, Mateu, Hervás, Brunaccio, Gómez, Benlliure.

Próximo partido desplazamiento a Roquetes (Tarragona) el sábado 29 de octubre a las 19:30 horas contra CV Roquetes.

Superliga 2 Femenina

Al Familycash Xàtiva voleibol femenino se le escapó la victoria en casa frente a la Universidad de Alicante y cedieron por la mínima en un partido que se les había puesto de cara por 2-3 (25-22/25-22/15-25/18-25/8-15). Un duelo de rivalidad regional en la Superliga 2 que se disputó el pasado sábado y que cedieron las de Rafa Mora, después de ir ganando por 2-0. Cierto es que se encontraron a un rival que jugaron un auténtico partidazo y que cometieron muy pocos errores en los tres últimos sets.

Las de Xàtiva jugaron dos buenos primeros sets. En el primer juego lograron dominar al rival pese a la igualdad (10-10), un equipo de Xàtiva con mayor efectividad en ataque lograba adelantarse en el marcador. Prácticamente se mantuvo la misma tónica en la segunda manga, aunque ya se empezaba a ver a un alicante mucho más organizado, las de Xàtiva seguían gobernando el encuentro (10-3). Recortaban diferencias las visitantes 13-11, pero serian de nuevo las setabenses las que conseguirían una nueva ventaja significativa (20-15) que les permitiría resolver bien el final de set. Cambiaba el panorama en el tercer set porque el Alicante cosechaba una buena ventaja (2-10) que fue muy difícil de contrarrestar. Las de Xàtiva tuvieron que arriesgar y cometieron numerosos errores no forzados (15-22). Al final dominaron las visitantes.

En el cuarto set comenzaron bien las alicantinas, pero las de Xàtiva supieron reaccionar (9-11) en un momento crucial del partido. La Universidad de Alicante arriesgaron y volvieron a conseguir una ventaja que gestionaron muy cómodamente hasta el final y forzaron el tie-break.

En el quinto set aparecieron los nervios de las de Xàtiva en un partido que tenían controlado, cometiendo errores no forzados que a esa altura del partido podían resultar decisivos. Las Alicantinas gestionaron mejor el juego y en una racha ascendente desde el tercer set lograron cerrar el partido.

Las máximas anotadoras fueron Roció Dengl con 18 puntos y Laura Mascarell (18) y Cristina Briggs (13).

Jugaron por Xàtiva: Maia Tomas, Briggs, Moll, Mascarell, Gueorgieva, Henar Martínez, Sandra Martínez, Gómez, Ferri, Andrea Martínez, Ferrer, Richardi, Dengl.

Próxima jornada en Mairena Sevilla el 29 de octubre a las 20 horas.

Cantera

Victoria del equipo Juvenil masculino de Xàtiva de la Primera División Autonómica, ganando por 3-1 al CV Elche (25-16,25-14,25-19) en un encuentro dominado claramente por los setabenses que consiguen tres puntos más en la clasificación.

Derrota del Xàtiva Juvenil femenino de la Primera División Autonómica en la cancha del CV Paterna por 3-0 (25-11, 25-22, 25-23). No arrancaron bien las setabenses en el primer set, y aunque recuperaron buenas sensaciones en el segundo set, no fueron suficientes para ganar. Un tercer set también muy igualado se resolvió por la mínima en favor de las locales.

Derrota del Xàtiva Juvenil femenino de Segunda División Autonómica por 3-0 en la cancha del Veles e Vents de Gandía, un conjunto que fue superior en todas las facetas del juego al equipo visitante.

Juegos Deportivos Comunidad Valenciana. Iniciación al Rendimiento.

Categoría Cadete. Victorias del Xàtiva Cadete femenino de la Primera División Preferente, que ganaban por un igualado 2-3 al CV Muchamiel, en un partido de dominio alterno que finalmente se llevaron las de Xàtiva. El Cadete femenino zonal del Xàtiva también ganaba contra el CV Algemesí por 0-3, en un encuentro en el que las de Cecilia Ponce, dominaron con claridad.

Categoría Infantil: En las categorías Infantiles femeninas: Dental Carralero verde en la Primera División ganaron por 0-3 en la cancha del CV Villena consiguiendo tres valiosos puntos. Dental Carralero Xàtiva Amarillo ganaron también al CV Algemesí por 0-3 con buenas vibraciones. El Dental Carralero Rojo, también ganaron por 0-3 en la cancha de Algemesí consiguiendo la primera victoria de la temporada de las chicas de Sandra Martínez. El Infantil masculino Dental carralero Amarillo cedieron por 0-3 en la cancha del potente Salesianos Elche.