Después de casi siete meses de ausencia, el torneo de pádel autonómico más esperado ha vuelto a la escena. La Liga por Equipos arrancó la semana pasada con más de 350 equipos en sus filas, haciendo de esta competición la más numerosa de la Comunitat Valenciana. Ha sido tal la espera, que ya hay algunos equipos que han jugado dos jornadas en la disputada 3º categoría.

Y es que, en la División Femenina, el Grupo A comparte liderato por el Padel Lacy 1, que ha ganado 3-0 contra el Padelcoca 1 y perdido su segundo partido contra el Ananta 360, el otro líder. En el Grupo B, Spotclub Alicante Fun & Family 3 se coloca en la cabeza de la clasificación gracias a sus dos triunfos iniciales ante Padelclub Alicante Indoor B (segundo clasificado) y al Deportivo Stadio Alicante 1. Club de Campo Elche se estrena con un 3-0 y se coloca en el primer puesto del Grupo C delante de AN Padel Indoor 3 y Deportivo Stadio Alicante 2, vencedores en sus respectivos partidos iniciales.

La primera jornada del Grupo D destacó por los triunfos del Club de Pádel El Salt 1 (3-0) y Padelcoca 3 (2-1) pese a que todavía falta un encuentro por jugarse. El Grupo E de Valencia lo lidera el Flow Padel Club 3, ganador en su partido de debut por 3-0, seguido de Club Argentum Padel Xativa 3 y Club Español de Tenis A. En el grupo G únicamente se ha disputado un partido entre Padel Moro y Centro Deportivo Impala Sportclub 3 que se llevaron el equipo de San Juan del Moro. El Grupo F todavía no ha empezado.

La división masculina no se alejó de la emoción de las chicas. La primera jornada del Grupo A deja al Club de Padel El Salt 1 y a Urban Padel MXT como colideres tras anotarse un 3-0 cada uno, mientras que la Escuela de Pádel Mutxamel venció por 2-1 su encuentro. En el Grupo B, tanto Ricon del Indoor 2 (3-0) como AN Pádel Indoor 3 Rojo (2-1) triunfaron en su debut; mismo resultado que el C.D. Lope de Vega Benidorm en el Grupo C. Finca El Lago 360, Bi-Padel Indoor y Club Padelalex 1 hicieron sus deberes en los duelos inaugurales con resultados finales de 2-1 en el Grupo D.

El Padelcoca es el único equipo del Grupo E que ha ganado al superar por 2-1 al C.E. Eldense Paketes; mientras que en el Grupo F hicieron lo propio el Club de Tenis Gandia 1 y el Club de Pádel Beniparrell 1 (doble 3-0 en la primera fecha). El Grupo G, que comparte demarcación entre Valencia y Alicante, Club de Tenis Canals 2 (2-1), L’Alqueria d’Asnar (2-1) y el Algepadel Indoor 1 (3-0) se impusieron en sus respectivos enfrentamientos; al igual que Okpadel Castellón 3 (2-1) y Club Padel Burriana 4 (2-1) hicieron en el Grupo H. Triple 3-0 en el Grupo I por parte de Club de Tenis Vila-Real Padel No-Limits 1, Padel Moro 2 y Club Padel Pro 3. Por otro lado, el grupo más numeroso, el Grupo J, contó el pasado finde con las victorias de Club Padel Les Coves A y Padel Center Castellón 3 por 2-1 y de A Padel Cer La Vall de Uxó 1 por 3-0.

En la provincia de Valencia, Backspin Padel Team 1 y el Club de Tenis Valencia B consiguieron un apretado 2-1 para ponerse colideres en la primera jornada del Grupo K. En último lugar, el Grupo L lo encabeza en solitario Saukala Padel Team, el cual sacó una sufrida victoria por 2-1 en su debut, a falta de disputar el otro partido de la jornada. Este próximo fin de semana volverá el pádel al 20x10 con la disputa de la segunda jornada de la Liga por Equipos en todas las categorías.