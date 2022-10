El Familycash Xàtiva voleibol femenino plantó cara al líder e imbatido CV Mairena de Sevilla, jugando ambos conjuntos un auténtico partidazo que se disputo el pasado sábado en el pabellón Marina Alabau de Mairena del Aljarafe. Las andaluzas ganaron finalmente por la mínima 3-2 (20-25/26-24/25-23/19-25/15-9).

Las de Rafael Mora plantearon un partido agresivo y en un gran inicio sorprendieron al rival logrando adelantarse en un primer set que dominaron claramente, realizando un gran despliegue de juego. La segunda manga llevaba el mismo camino, un equipo local que no podía reaccionar ante los envites del Xàtiva, pese al gran apoyo del público que llenaba el pabellón, pero incomprensiblemente no pudieron cerrar el set después de ir ganado 18-23, siendo ese momento una de las claves del partido. Las sevillanas lograron el 24-24 y en un final de infarto empataron el partido por 26-24. Un mazazo para el equipo setabense, que tardaron unos instantes en recuperarse. Las locales tomaron el mando del encuentro jugando con confianza, pero el equipo de Xàtiva logró con un esfuerzo titánico conseguir el empate 23-23, y de nuevo en otro final no apto para cardiacos las sevillanas le dieron la vuelta al partido por 25-23, en dos bonitas y luchadas jugadas en las que hubiera podido ganar cualquier de ambos conjuntos. En el cuarto set las de Xàtiva recuperaron su juego inicial, arriesgaron y fueron a por todas en un partido que seguía muy igualado. Con 13-17 a favor, las de Xàtiva empujaban al máximo provocando los dos tiempos muertos del Mairena, ganando con autoridad y forzando el set de desempate (19-25). En el quinto set las de Xàtiva debieron acusar el cansancio, aunque las locales demostraron su condición de lideres y encararon mucho mejor el set, siendo más efectivas y finalmente ganaron un partido que se les puso cuesta arriba. Las de Xàtiva consiguen un punto en la clasificación, que sabe a poco, pero se quedan con unas buenas sensaciones por el juego realizado.

Jugaron por Xàtiva: Maia Tomas, Briggs, Mascarell, Gueorgieva, Henar Martínez, Sandra Martínez, Ferri, Andrea Martínez, Ferrer, Richardi, Dengl.

Próxima jornada en Xàtiva el sábado 5 de noviembre a las 16:00 horas se enfrentarán al CV Melilla, colíder en la clasificación.

Superliga 2 Masculina

Familycash Xàtiva voleibol masculino cosechó la primera derrota de la temporada en el Pabellón de Roquetes (Tarragona) en partido disputado el pasado sábado por 3-2 (25-21/25-19/20-25/11-25/15-10). Los pronósticos no fallaron el partido resultó un autentico duelo con las espadas en todo lo alto. Comenzaban golpeando los locales en los dos primeros sets, con un juego muy fluido y arropados por el numeroso público congregado en las gradas del pabellón. Los setabenses no encontraron su sitio en el partido durante los dos primeros sets y los de Roquetes se adelantaron por 25-21 y 25-19. La reacción de Xàtiva se produjo en el tercer set, después de un cambio táctico introducido por el entrenador Hernán Pesci, y las cosas comenzaron a funcionar. Con 12-17 a favor los técnicos locales ya habían consumido sus dos tiempos muertos para intentar parar a los visitantes, pero los de Xàtiva ganaron con comodidad por 20-25. De nuevo un cuarto set muy cómodo para los de Xàtiva que controlaron desde el principio, y con un juego fluido consiguieron un marcador abultado (11-25) forzando el tie-break.

El quinto set se vio salpicado en sus inicios por decisiones arbitrales extrañas, que tuvieron como consecuencia un excesivo parón, el partido estaba muy tenso y los colegiados no supieron estar a la altura y se equivocaron en la gestión. Al margen de este episodio, los locales fueron más efectivos y se llevaron el partido por 15-10.

Jugaron por Xàtiva: Barrial, Martínez Ferrer, Peñalver, Micó, Guillem García, Ferran García, Pérez Lledó, Reyes, Mateu, Hervás, Brunaccio y Benlliure.

Próximo partido en el pabellón de voleibol de Xàtiva el sábado 5 de noviembre a las 18:15 horas contra el Sant Pere i Sant Pau Tarragona.

Categorías de base

Derrota del Xàtiva Juvenil femenino de la Primera División autonómica por 0-3 ante el líder CV San Joan, un conjunto que permanece imbatido y que concedió pocas opciones de recuperación a las de Xàtiva. Victoria del Juvenil femenino Xàtiva voleibol en la Segunda División Autonómica por 3-0 contra el CV Torrent Naranja, las setabenses jugaron un buen partido que dominaron de principio a fin.

Victoria del Sénior masculino Xàtiva voleibol de la Segunda División Autonómica que ganaron por 3-0 al conjunto del CV Torrent, y que cuentan sus partidos por victorias en las tres jornadas disputadas.

Juegos Deportivos Comunidad Valenciana. Iniciación al Rendimiento.

Categoría Cadete. Doble jornada para el conjunto Cadete masculino del Xàtiva voleibol y doble victoria. El sábado se enfrentaron en Xàtiva al conjunto del Picassent y ganaron por un claro 3-0 sumando los tres puntos en juego. El domingo tenían un partido mas comprometido contra el CV Sant Joan de Alacant, un rival directo en la clasificación por los primeros puestos, los de Borja Reyes y Seba Barrial cumplieron de sobra y ganaron por 3-2 en un partidazo que tuvo un resultado anómalo en el quinto set (20-18). Los de Xàtiva lideran la clasificación con cinco victorias en cinco partidos disputados. Descansaron los equipos de la Primera División Preferente Cadete e Infantil femenino y el Cadete Zonal.

Categoría Infantil: Doble victoria en doble jornada del infantil masculino Carralero Xàtiva Verde que ganaron el sábado al Picassent por 3-0 y el domingo en San Juan de Alicante por 1-3 consiguiendo los seis puntos en juego, y disputando dos buenos partidos. Los chicos Infantiles Carralero Xàtiva amarillo cedieron contra el líder CV Benidorm por 0-3 en partido jugado el viernes, en un partido muy entretenido.

En las categorías Infantiles femeninas: Dental Carralero Xàtiva rojo cedieron por 1-3 ante CV Picassent en un partido luchado por las setabenses.